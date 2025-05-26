Эксперты аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили о существенном подорожании ягод в столице в весенний сезон 2025 года. Согласно данным за период с 1 по 21 мая, средняя стоимость 1 кг свежей клубники достигла 930 руб., что на 19% выше показателей прошлого года. Такой скачок цен привел к снижению спроса на эту ягоду — количество покупок уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Специалисты связывают рост цен с неблагоприятными погодными условиями. Весенние заморозки повредили урожай в основных ягодных регионах России, что создало дефицит предложения на рынке. Примечательно, что несмотря на общее повышение интереса к сезонным ягодам, динамика продаж оказалась неоднородной для разных видов продукции.

На фоне снижения спроса на клубнику наблюдается противоположная тенденция для других ягод. Голубика подорожала на 12%, достигнув средней цены 1780 руб. за 1 кг, однако количество покупок этой ягоды увеличилось на 11%.

Аналогичная ситуация сложилась с черешней — при росте цены на 12% (до 733 руб. за кг) спрос вырос на 10%. Персики также стали дороже на 13%, их средняя стоимость составила 485 руб. за кг, при этом количество покупок увеличилось на 10%.

Такая разница в потребительском поведении свидетельствует о том, что москвичи готовы платить больше за определенные виды ягод и фруктов, но сокращают потребление продукции с наиболее резким ростом цен. Эксперты предполагают, что ситуация может измениться с поступлением нового урожая и стабилизацией ценовой политики на рынке.