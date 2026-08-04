Знание нескольких языков может быть связано с более медленным старением мозга. У многоязычных людей связи между его областями выглядели «моложе», чем у одноязычных участников, показало исследование, представленное на FENS Forum 2026. Связь оказалась сильнее у тех, кто рано начал осваивать второй язык и достиг высокого уровня владения им.

Ryan Wallace, Unsplash

Авторы не стали оценивать состояние мозга только с помощью привычных тестов на память и внимание, а решили измерить его активность напрямую. Они создали ИИ-модель, которую назвали «часами старения мозга». Алгоритм определял расчетный возраст по характеру связей между разными областями мозга.

В основу модели легли данные магнитоэнцефалографии. Этот метод регистрирует слабые магнитные поля, которые возникают при активности нейронов. Алгоритм сначала обучили на записях 728 человек разных возрастов, чтобы он распознавал возрастные изменения в связях между областями мозга, а затем применили к независимой группе из 144 добровольцев.

Независимую выборку составили жители Страны Басков — автономного региона Испании, где многоязычие стало частью повседневной жизни. В нее вошли равные группы людей, говоривших на одном, двух, трех или четырех языках — испанском, баскском, французском и английском в разных сочетаниях.

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Анализ выявил последовательную связь между числом языков и расчетным возрастом мозга. У двуязычных участников он оказался примерно на шесть лет меньше, чем у одноязычной группы, а у говоривших на трех языках разница достигла семи лет. Самый заметный разрыв зафиксировали у владевших четырьмя языками — по оценке алгоритма их мозг выглядел примерно на 13 лет «моложе», чем у одноязычных участников.

Количество языков оказалось не единственным показателем, связанным с результатом. Более «молодой» паттерн мозговой активности чаще встречался у тех, кто рано начал осваивать второй язык и впоследствии достиг высокой беглости. По мнению авторов, значение имеет не формальный статус многоязычного человека, а глубина и продолжительность его языкового опыта.

Одно из возможных объяснений связано с постоянной тренировкой языкового контроля. Человеку, владеющему несколькими языками, приходится выбирать нужные слова и грамматические конструкции, переключаться между языками и подавлять конкурирующие варианты. Такая когнитивная нагрузка может помогать сохранять эффективность нейронных связей с возрастом, однако в этой работе сам механизм напрямую не проверяли.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о статистической связи. Даже с учетом возраста, пола и образования результаты не доказывают, что именно владение несколькими языками замедляет старение мозга. На различия могли повлиять образ жизни, социальная активность, профессия или привычка постоянно осваивать новые навыки.

Теперь команда планирует проверить, сохраняется ли обнаруженная связь у людей с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Еще одно направление — близкородственные языки. Из-за сходства слов и грамматических конструкций их использование может требовать большего контроля, чтобы языки не смешивались, однако эту гипотезу еще предстоит проверить.

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