Индийский технологический стартап Harvesting Robotics назначил золотистого ретривера по кличке Денвер на должность директора по счастью (Chief Happiness Officer, CHO).
«Он не пишет код. Ему все равно. Он просто появляется, покоряет сердца и заряжает энергией», — написал в LinkedIn сооснователь компании Рахул Арепака.
Harvesting Robotics, разрабатывающая роботов и специализирующаяся на лазерной прополке для развития сельского хозяйства, одновременно внедрила политику pet-friendly. Арепака назвал это «лучшим решением», добавив, что Денвер получил лучшие привилегии в компании.
Инициатива соответствует мировому тренду. Так, многие крупные компании, например Amazon и Google, давно разрешают держать питомцев в офисах, что, по исследованиям, снижает стресс работников, стимулирует общение и повышает производительность.