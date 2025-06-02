Индийский технологический стартап Harvesting Robotics назначил золотистого ретривера по кличке Денвер на должность директора по счастью (Chief Happiness Officer, CHO).

Фото: Rahul Arepaka / LikedIn

«Он не пишет код. Ему все равно. Он просто появляется, покоряет сердца и заряжает энергией», — написал в LinkedIn сооснователь компании Рахул Арепака.

Harvesting Robotics, разрабатывающая роботов и специализирующаяся на лазерной прополке для развития сельского хозяйства, одновременно внедрила политику pet-friendly. Арепака назвал это «лучшим решением», добавив, что Денвер получил лучшие привилегии в компании.

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Инициатива соответствует мировому тренду. Так, многие крупные компании, например Amazon и Google, давно разрешают держать питомцев в офисах, что, по исследованиям, снижает стресс работников, стимулирует общение и повышает производительность.