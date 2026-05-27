«Золотое Яблоко» готовит к запуску новый формат офлайн-магазинов — «мини». Первая такая точка откроется в 2026 году в Ставрополе, в мегацентре «Космос» на улице Доваторцев. Площадь магазина составит около 600 кв. м, а основу ассортимента составят самые востребованные категории — парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, средства для волос и бьюти-аксессуары. Подробности — в распоряжении «Инка».

Новый формат в компании не называют «урезанной» версией привычных магазинов сети. Это отдельная концепция с более плотной выкладкой товаров и акцентом на бестселлеры. По сути, «мини» займет промежуточное место между крупными флагманами и компактными городскими точками, которые компания развивала раньше.

Формат «мини» станет развитием и постепенной заменой магазинов Applebox, которые «Золотое Яблоко» запустило в 2020 году. Тогда компания начала развивать компактные пространства около 500 кв. м с сокращенным ассортиментом и фокусом на популярных позициях. Сейчас в России работает пять таких магазинов, и в дальнейшем все они будут переименованы в «Золотое Яблоко мини».

Как и другие точки сети, магазины «мини» будут работать в общей системе ретейлера. Для покупателей сохранятся единая программа лояльности, акции и сервисы. При этом сеть продолжит развивать несколько форматов — от крупных магазинов до компактных точек, выбирая их под размер площадки и спрос в конкретном городе.

Ставропольский магазин станет первым для сети в Северо-Кавказском федеральном округе. Помимо этого, это будет второй город с населением менее миллиона жителей, куда выйдет «Золотое Яблоко». Ранее сеть открыла магазин в Сургуте в 2025 году.

Сейчас сеть «Золотого Яблока» насчитывает 52 магазина в разных странах. Из них 41 работает в России, остальные — в Казахстане, Белоруссии, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Только в 2025 году компания открыла шесть новых магазинов и десять пунктов выдачи заказов под собственным брендом в крупнейших российских городах.

