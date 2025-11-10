Китайская технологическая компания Insta360, расположенная в Шэньчжэне, четыре года назад завела уникальную традицию премирования сотрудников. В честь Дня программиста, отмечаемого в Китае 24 октября, компания вручила наиболее отличившимся специалистам 21 золотую клавишу для клавиатуры в знак благодарности за их вклад в «управление капиталом», пишет South China Morning Post (SCMP).

Особого внимания заслуживает самый ценный подарок — позолоченная клавиша пробела весом 35,02 грамма, текущая рыночная стоимость которой оценивается примерно в 320 000 юаней ($45 тыс. или 3,65 млн руб.).

За четыре года существования этой традиции компания выпустила уже 55 таких золотых клавиш, причем их стоимость с момента запуска программы увеличилась более чем вдвое благодаря росту цен на золото.

Insta360, известный производитель 360-градусных камер, конкурирующий с GoPro, получил в китайской ИТ-индустрии неофициальное название «золотая фабрика» благодаря систематической практике награждения сотрудников золотыми подарками.

В июле этого года в честь 10-летнего юбилея компания преподнесла всем сотрудникам и стажерам специальные «золотые шкатулки» с наклейками из чистого золота весом 0,36 грамма каждая, сопроводив подарок трогательной надписью: «Всё, что блестит, — это не только золото, но и вы».

Корпоративная программа поощрения включает и другие формы золотых бонусов: сотрудникам, вступившим в брак или ставшим родителями, дарят монету из чистого золота весом 1 грамм, а на ежегодной новогодней вечеринке главным призом становится 50-граммовый слиток золота 999-й пробы.