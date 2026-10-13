ESPN добавит альтернативную трансляцию Супербоула LXI с Пэтом МакАфи. По версии Front Office Sports, эфир может стать проверкой ведущего перед возможным переходом в основную комментаторскую бригаду Monday Night Football.

Caleb Woods, Unsplash

14 февраля 2027 года ESPN проведет альтернативную трансляцию Супербоула LXI во главе с Пэтом МакАфи — бывшим игроком NFL и ведущим собственного спортивного шоу. Эфир под названием Field Pass with The Pat McAfee Show выйдет на канале ESPNU. К команде также присоединится аналитик ESPN Дэн Орловски, сообщает Front Office Sports.

Издание предполагает, что трансляция может стать для МакАфи своеобразным прослушиванием на более крупную роль — место в основной комментаторской бригаде Monday Night Football. Однако ESPN пока не объявляла о таком кадровом решении.

Почему ESPN может рассматривать МакАфи на новую роль

В сезоне 2026 года МакАфи присоединился к команде предматчевой программы Monday Night Countdown. Он также участвует в College GameDay вместе с Ником Сабаном. В 2025 году программа показала рекордную среднюю аудиторию — 2,7 млн зрителей за выпуск, что на 23% больше, чем годом ранее.

Вопрос о будущем комментаторской бригады Monday Night Football связан и с контрактом Троя Эйкмана. Его пятилетнее соглашение с ESPN заканчивается после текущего сезона. По данным Front Office Sports, стороны пока не договорились о продлении контракта.

Среди возможных кандидатов на место в комментаторской бригаде издание рассматривает МакАфи и аналитика Fox Sports Грега Олсена. При этом окончательного решения о составе команды ESPN не объявляла.

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Зачем ESPN альтернативные трансляции

ESPN готовит несколько вариантов освещения Супербоула LXI. Помимо Field Pass с МакАфи, зрителям будут доступны ManningCast с Пейтоном и Илаем Мэннингами на ESPN2 и аналитическая трансляция Super Bowl LXI Playbook с использованием статистики Next Gen Stats на NFL Network.

Альтернативные эфиры позволяют освещать один матч в разных форматах — от традиционного комментария до разговорной трансляции с известными ведущими и дополнительной аналитикой. Для ESPN это способ предложить зрителям разные варианты просмотра крупного спортивного события.

Трансляция с МакАфи может стать важным этапом в расширении его роли на ESPN. Однако предположение о том, что он в будущем войдет в основную комментаторскую бригаду Monday Night Football, пока остается версией Front Office Sports, а не подтвержденным планом телеканала.

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