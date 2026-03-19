Отечественный рынок онлайн-аукционов ежегодно прибавляет 10–15%. Аналитики платформы MIGTORG выяснили, что главная движущая сила роста — молодые люди 18–22 лет. На них приходится 29% всех участников торгов. Более половины из них присоединились к аукционам только в последний год, что говорит о резком всплеске интереса к формату. Подробности — в распоряжении «Инка».

Зумеры в основном покупают, а не продают. Половина охотится за одеждой, треть — за электроникой. Эксперты связывают это с клиповым мышлением: согласно исследованию National Literacy Trust, люди до 25 лет удерживают внимание всего 4–8 секунд. Аукцион с его быстрыми ставками и мгновенным результатом идеально подходит под эту модель.

Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков пояснил, что зумеры воспринимают аукцион как маркетплейс с элементом азарта. Им не нужно тратить время на переговоры — достаточно зайти, посмотреть лот и сделать ставку. Дополнительно привлекает возможность найти уникальные вещи, которых нет в обычных магазинах. В компании прогнозируют, что к концу 2026 года доля зумеров на торгах вырастет до трети.

Интерес молодежи к аукционам разворачивается на фоне глобальной тенденции: финансовая неуверенность подталкивает поколение Z к поиску быстрых способов заработка. Исследования показывают, что многие молодые люди из-за нехватки средств обращаются к высокорискованным инструментам — ставкам на спорт, спекулятивным платформам и криптовалютам.

