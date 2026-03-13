Для большинства россиян младше 30 лет ипотека не входит в список обязательных пунктов жизненной программы. Почти 40% представителей этого возраста не рассматривают жилищный кредит как необходимость, а каждый десятый относится к нему с резким неприятием. Такие данные получены в ходе опроса, организованного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Исследователи выяснили, что в возрастной группе 18–30 лет только 19% либо уже выплачивают ипотеку, либо твердо намерены оформить ее в ближайшие два года.

Основная масса придерживается иных стратегий: 37% не считают покупку квартиры в долг обязательным жизненным этапом, а 34% готовы пойти на это лишь при наличии солидного запаса средств. Оставшиеся 10% настроены бескомпромиссно — они не приемлют длительных кредитных обязательств в принципе.

Из опроса также следует, что у молодежи трансформировалось восприятие финансов. Почти половина участников (42%) придерживается мнения, что деньги должны постоянно находиться в обороте и генерировать прибыль, а не оседать мертвым грузом. Для 28% решающее значение имеет финансовая независимость, а не обладание квадратными метрами.

Еще 18% видят в кредитах обычный рабочий инструмент, позволяющий выстраивать жизнь по своему сценарию. Оставшиеся 12% смотрят на деньги более прагматично: для них это способ обеспечить себе комфортное существование в настоящем, не заглядывая слишком далеко в будущее.

В «Выберу.ру» объясняют такие настроения особенностями взросления поколения. Как пояснила представитель компании Анна Романенко, современные молодые люди росли в эпоху тотальной цифровизации и широкого доступа к информации. Это сформировало у них более пластичное отношение к вопросам собственности и долгосрочным договоренностям.

На первое место, по словам Романенко, выходят способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям и свобода маневра. Эти приоритеты напрямую влияют и на финансовое поведение, и на горизонты планирования, которые у нынешней молодежи заметно короче, чем у предшествующих поколений.

