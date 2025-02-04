На сегодняшний день большая часть рынка аренды недвижимости приходится на миллениалов, то есть россиян в возрасте от 28 до 44 лет. Несмотря на это, по оценкам агентства недвижимости Est-a-Tet, уже 30–35% арендаторов составляют молодые люди в возрасте до 27 лет. И их доля продолжает увеличиваться.

Представители поколения Z с каждым годом составляют все большую долю среди арендаторов недвижимости. Собственнику важно понимать, как сейчас зумеры выбирают квартиры для съема. Эксперты отмечают, что их требования к жилью в целом более высокие по сравнению с предыдущими поколениями.

Идеальный формат расположения жилья, по мнению зумеров, — это «город в городе». Обычно это жилой комплекс или небольшой квартал, где есть вся необходимая инфраструктура, включая аптеки, магазины и кафе, а также другие места, где можно приятно провести время.

Среди молодого поколения все меньше ценится старый жилой фонд: меняется образ жизни, планировки и архитектура устаревают, а среди соседей хочется видеть семьи с детьми и молодежь.

Зумеры все чаще предпочитают продуманные парковки, просторные входные группы, большие окна, облагороженные дворы и дополнительную систему охраны. Также особое внимание они уделяют самому дому и жилому комплексу. Для них важно, чтобы пространство соответствовало современным стандартам и трендам.

Большинство представителей поколения Z выбирает минимализм. Ему соответствуют простые, светлые квартиры, «наполненные воздухом», которые легко можно обустроить под себя.

Лишь немногие зумеры могут позволить себе снимать красивое и современное жилье. Выходом стали малогабаритные, но функциональные жилые пространства. Молодые люди готовы жить в студиях или снимать квартиру с соседями, чтобы сэкономить.

Руководитель департамента аренды сервиса Colife Юлия Киселева отметила, что на сегодняшний день эргономичность квартиры является одним из главных приоритетов среди нанимателей любого возраста.

Она сообщила, что объект сдается быстрее в два-три раза, если в комнате присутствуют три функциональные зоны — спальная, рабочая и пространство для хранения вещей. Это правило применимо как к студиям, так и к многокомнатным квартирам.

Зумеры – это поколение, выросшее в эпоху интернета и различных сервисов. Поэтому им важно, чтобы любой вопрос можно было решить за пару кликов. Найти подходящее жилье, быстро связаться с арендодателем, заплатить и получить ключи — все должно происходить онлайн, с минимальными трудозатратами.

«Если вы выбираете квартиру для сдачи или как долгосрочную инвестицию, учитывайте эти факторы, чтобы быть конкурентоспособным как на рынке аренды, так и продаж» — советует Киселева.

Эксперты отмечают, что к 2030 году рынок аренды жилья будет определяться требованиями нового поколения. Зумеры — это люди, которые хотят жить в удобных, современных и функциональных квартирах, близко к центру городской жизни и при этом по доступной цене.

Тенденции, которые задают молодые наниматели, постепенно будут внедряться и в сегмент покупок, поэтому понимание потребностей этого поколения станет ключом к успешным инвестициям в недвижимость.

Эксперты напомнили также, что в 2030 году на рынок начнут выходить представители поколения альфа и их требования будут еще выше.

Как сообщалось ранее, на российском рынке недвижимости сформировался новый тренд. Более 40% покупателей выбирают квартиры на последних этажах. Эксперты отмечают, что этажность остается одним из ключевых факторов при выборе недвижимости.