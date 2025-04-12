Прежде чем претендовать на звание самой высокооплачиваемой женщины на телевидении, актриса Эллен Помпео, звезда сериала «Анатомия страсти», обратилась к создательнице шоу Шонде Раймс. Она хотела получить ее одобрение, прежде чем выставить свои требования о зарплате. Раймс не только одобрила ее намерения, но и призвала требовать то, чего она действительно стоит.

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Хотя она не отвечала за гонорар актрисы, Помпео предупредила ее о своих планах попросить определенную сумму. «Никто тебе ее не даст, поэтому ты должна сама попросить», — ответила ей Раймс.

С ее благословения в 2017 году звезда получила контракт на $20 млн в год. Хотя она хотела проконсультироваться с Раймс, прежде чем вступать в переговоры, Помпео не постеснялась рассказать телеканалу, чего, по ее мнению, она стоит. «Женщины всегда должны выходить за рамки», — сказала актриса.

Для Помпео получение высокой зарплаты было связано не только с чувством уважения и признания со стороны общественности, но и с властью. «Я поняла в очень раннем возрасте, что у людей с деньгами есть власть, — объясняет она. — У меня не было никакой власти, когда я была молодой женщиной. И мне не нравилось это ощущение».

Наличие достаточного количества денег, чтобы делать или наоборот не делать все, что захочется, — это была та «свобода», которую искала Помпео. По ее словам, быть финансово независимой — это то, что делает ее «самой счастливой» и позволяет ей чувствовать себя «самой свободной». «Мне не нужно делать ничего, чего я не хочу», — утверждает звезда.

«Не обязательно быть с любым мужчиной, с которым вы не хотите быть. Для женщин финансовая свобода — это настоящая независимость», — говорит Помпео. И подобно тому, как Раймс призывала ее добиваться своей зарплаты в $20 млн, актриса заявила, что хочет использовать свою власть, чтобы помочь отстаивать интересы других женщин на их рабочем месте.

«Как я могу использовать эту силу и творить добро с ее помощью? Как я могу усилить кого-то другого? Как я могу помочь кому-то другому? Как я могу возвысить кого-то другого, кто не занимает того же привилегированного положения, что и я?», — рассуждает она.

Другой точкой зрения ранее поделился актер «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс, который на экране одержим деньгами. Звезда третьего сезона сериала «Белый лотос» играет Тима Рэтлиффа, финансового директора из Северной Каролины, чей роскошный образ жизни, похоже, находится на грани краха. Но в реальной жизни британский актер не тратит много времени на размышления о деньгах. Он рассказал, что богатство не является целью его карьеры.