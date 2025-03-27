На экране Джейсон Айзекс одержим деньгами. Звезда третьего сезона сериала «Белый лотос» играет Тима Рэтлиффа, финансового директора из Северной Каролины, чей роскошный образ жизни, похоже, находится на грани краха. Но в реальной жизни британский актер не тратит много времени на размышления о деньгах. Он рассказал, что богатство не является целью его карьеры.

«Хотя я думаю, что мне хотелось бы иметь буфер на случай любых трудностей, которые жизнь может преподнести моим детям (не мне в частности, у меня был неплохой период), я не гонюсь за этим», — сказал Айзекс о зарплатах.

Действительно, актер из фильма «Гарри Поттер и тайная комната» заявил, что потенциальная финансовая выгода не является тем, что он принимает во внимание при выборе ролей.

«Я не занимаюсь работой только потому, что она приносит мне деньги, — говорит он. — Я не участвую в детективных сериалах, которые идут вечно. Так что, думаю, деньги для меня не так уж важны». 61-летний актер объяснил, что часть его мышления исходит из убеждения, что материальные блага не приносят истинного счастья.

«Я где-то читал, что если спросить людей, какой самый счастливый день они когда-либо провели, они почти всегда вспоминают что-то в природе: день, когда они качались на веревке через реку, или день, когда они отправились в поход», — говорит Айзекс.

А столкнувшись в своей жизни с очень богатыми людьми, актер чувствует себя совсем не таким, как люди, которые тратят свою жизнь на то, чтобы разбогатеть. По его словам, за свою жизнь он общался с несколькими миллиардерами, и его всегда поражало, насколько отличается их атмосфера и как они взаимодействуют с миром.

Подход Айзекса к богатству поддерживается экспертами. Алекса фон Тобель, которая училась в «Лаборатории счастья» Гарварда и продала стартап за $375 млн, ранее рассказывала, что ее счастье не в деньгах, а в «нематериальных активах, которые нельзя купить за деньги».

«Благодаря работе в Гарвардской лаборатории счастья во время учебы на бакалавриате я действительно обрела новый взгляд на то, что движет счастьем», — сказала она. Тобель утверждает, что на самом деле счастьем движут простые действия и ежедневные ритуалы в нашей жизни, которые создают общность и связанность.

Тем временем звезда Shark Tank Барбара Коркоран в прошлом рассказывала, что богатство никогда не делало ее счастливее, чем когда она «была совсем нищей». «Проблема богатства в том, что вы можете стать еще богаче, — объясняет она. — Вы начинаете смотреть в сторону следующей вещи, которую можно купить за деньги».

Коркоран продолжила ссылаться на «заблуждение жадности», которое, по ее словам, заключается в том, что существует столько же несчастных богатых людей, сколько и несчастных бедных людей. «Деньги не имеют никакого отношения к тому, чтобы быть счастливее», — заключает она.

Ранее Энтони Маки заявил, что не покупает своим детям одежду последних дизайнерских марок или кроссовки за $200, хотя у него есть на это средства. Он утверждает, что заставляет своих сыновей вести себя скромно. У них никогда не было пары Jordans и они не занимаются «интернет-ерундой». Актер рассказал, что хочет, чтобы его дети выросли скромными и нашли свой путь.