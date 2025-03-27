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Звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс рассказал, как относится к своему богатству

Звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс рассказал, как относится к своему богатству

На экране Джейсон Айзекс одержим деньгами. Звезда третьего сезона сериала «Белый лотос» играет Тима Рэтлиффа, финансового директора из Северной Каролины, чей роскошный образ жизни, похоже, находится на грани краха. Но в реальной жизни британский актер не тратит много времени на размышления о деньгах. Он рассказал, что богатство не является целью его карьеры.

«Хотя я думаю, что мне хотелось бы иметь буфер на случай любых трудностей, которые жизнь может преподнести моим детям (не мне в частности, у меня был неплохой период), я не гонюсь за этим», — сказал Айзекс о зарплатах.

Действительно, актер из фильма «Гарри Поттер и тайная комната» заявил, что потенциальная финансовая выгода не является тем, что он принимает во внимание при выборе ролей.

«Я не занимаюсь работой только потому, что она приносит мне деньги, — говорит он. — Я не участвую в детективных сериалах, которые идут вечно. Так что, думаю, деньги для меня не так уж важны». 61-летний актер объяснил, что часть его мышления исходит из убеждения, что материальные блага не приносят истинного счастья.

«Я где-то читал, что если спросить людей, какой самый счастливый день они когда-либо провели, они почти всегда вспоминают что-то в природе: день, когда они качались на веревке через реку, или день, когда они отправились в поход», — говорит Айзекс.

А столкнувшись в своей жизни с очень богатыми людьми, актер чувствует себя совсем не таким, как люди, которые тратят свою жизнь на то, чтобы разбогатеть. По его словам, за свою жизнь он общался с несколькими миллиардерами, и его всегда поражало, насколько отличается их атмосфера и как они взаимодействуют с миром.

Подход Айзекса к богатству поддерживается экспертами. Алекса фон Тобель, которая училась в «Лаборатории счастья» Гарварда и продала стартап за $375 млн, ранее рассказывала, что ее счастье не в деньгах, а в «нематериальных активах, которые нельзя купить за деньги».

«Благодаря работе в Гарвардской лаборатории счастья во время учебы на бакалавриате я действительно обрела новый взгляд на то, что движет счастьем», — сказала она. Тобель утверждает, что на самом деле счастьем движут простые действия и ежедневные ритуалы в нашей жизни, которые создают общность и связанность.

Тем временем звезда Shark Tank Барбара Коркоран в прошлом рассказывала, что богатство никогда не делало ее счастливее, чем когда она «была совсем нищей». «Проблема богатства в том, что вы можете стать еще богаче, — объясняет она. — Вы начинаете смотреть в сторону следующей вещи, которую можно купить за деньги».

Коркоран продолжила ссылаться на «заблуждение жадности», которое, по ее словам, заключается в том, что существует столько же несчастных богатых людей, сколько и несчастных бедных людей. «Деньги не имеют никакого отношения к тому, чтобы быть счастливее», — заключает она.

Ранее Энтони Маки заявил, что не покупает своим детям одежду последних дизайнерских марок или кроссовки за $200, хотя у него есть на это средства. Он утверждает, что заставляет своих сыновей вести себя скромно. У них никогда не было пары Jordans и они не занимаются «интернет-ерундой». Актер рассказал, что хочет, чтобы его дети выросли скромными и нашли свой путь.

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