Энтони Маки не покупает своим детям одежду последних дизайнерских марок или кроссовки за $200, хотя у него есть на это средства. Он утверждает, что заставляет своих сыновей вести себя скромно. У них никогда не было пары Jordans и они не занимаются «интернет-ерундой». Актер рассказал, что хочет, чтобы его дети выросли скромными и нашли свой путь.

46-летняя звезда «Капитана Америка: О дивный новый мир» не хочет, чтобы его четверо сыновей ценили деньги и материальные блага больше, чем характер. По его словам, он начал учить каждого из своих детей быть воспитанными и ответственными в возрасте 2 лет.

«Я воспитываю своих мальчиков как молодых мужчин, они всегда будут почтительны» — заявил Маки. Он утверждает, что они всегда будут вежливы со старшими, говорить «Спасибо» и всегда откроют дверь для леди. «Они всегда будут следить за тем, чтобы об их матери заботились и обеспечивали ее», — добавил актер.

Стиль воспитания Маки отражает его собственное воспитание. Он родился в Новом Орлеане и был младшим из шести детей. Его отец был плотником с кровельным бизнесом, который бросил 8-й класс, чтобы собирать хлопок со своим дедом. Будучи подростком, актер работал летом в бизнесе своего отца. Он хочет, чтобы его дети развивали такие же ценности и трудовую этику.

«Я стараюсь держать своих мальчиков вне моей знаменитости. Я не хочу, чтобы это повлияло на моих мальчиков или чтобы они даже осознавали, что такое Голливуд и что он значит для населения в целом, — объясняет актер. — Я хочу, чтобы они нашли свой собственный путь».

Его подход к воспитанию детей перекликается с комментариями некоторых других знаменитостей, которые говорили, что хотят, чтобы их дети развивали сильную трудовую этику, несмотря на их богатство.

Барбара Коркоран, миллионерша, самостоятельно заработавшая состояние на недвижимости, и звезда сериала Shark Tank, настояла на том, чтобы ее дети работали летом и копили деньги.

Марк Кьюбан, миллиардер-предприниматель и участник дискуссии Shark Tank, также ожидает, что его дети сами заработают свой успех, а не будут полагаться на его деньги и статус, чтобы преуспеть в жизни. По его словам, он с женой постоянно повторяет детям, что они «должны добиваться всего сами». «Вы же не хотите всю жизнь быть сыном или дочерью Марка Кьюбана», — говорит он.

Прежде чем дети поймут, как работают деньги, они могут начать перенимать родительские отношения к финансам, что может иметь долгосрочное влияние. Миллионер, самостоятельно заработавший свои деньги, и автор новой книги «Деньги для пар» Рамит Сетхи утверждает, что полное избегание разговоров о деньгах с детьми может быть еще более пагубным для их будущего финансового успеха.