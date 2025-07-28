Сервис бронирования отелей Отелло (от 2ГИС) выяснил, что более половины россиян летом специально выбираются за город или отправляются в мини-путешествие, чтобы увидеть звездное небо. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Эксперты опросили 1 тыс. россиян, проживающих в городах с населением от 500 тыс. человек, причем 43% респондентов — жители Москвы и Петербурга. Также использовались данные по среднему чеку бронирования в разных регионах России.

Лето, особенно август, считается идеальным временем для наблюдения за звездами из-за теплой погоды и более темных ночей. Согласно опросу, 55% россиян выезжают за город, чтобы посмотреть на звезды. При этом 6% делают это регулярно, а 36% — время от времени. Еще 35% пока не пробовали, но хотели бы, а 10% не интересуются такими поездками.

Пик активности Персеид в 2025 году ожидается 11–12 августа. Опрос показал, что 54% россиян слышали об этом астрономическом явлении, из них 19% ждут его. Оставшиеся 40% не знают о Персеидах, но хотели бы узнать больше.

Среди тех, кто уже видел этот метеорный поток, чаще всего наблюдали за ним в Краснодарском крае (21%), Московской (15%) и Ленинградской области (13%), а также в Республике Алтай (9%) и на Кавказе (6%).

Согласно данным экспертов, самые доступные варианты размещения для наблюдения за звездами предлагает Республика Калмыкия, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 4474 руб. В Ставропольском крае цена немного выше — 5334 руб. Дороже всего обойдется поездка в Ленинградскую область, где средний чек достигает 9166 руб.