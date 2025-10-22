Более 60 региональных операторов связи из свыше 15 регионов направили премьер-министру Михаилу Мишустину коллективное обращение с просьбой изменить правила маркировки вызовов от юридических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ». Компании указывают, что схема реализации маркировки, предложенная «большой четверкой», создает условия для дискриминации и приведет к росту тарифов для корпоративных абонентов в среднем на 40% — с 1,5 до 2,1 руб./мин.

С 1 сентября 2025 года операторы обязаны маркировать вызовы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, однако система пока функционирует не в полном объеме. МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 установили стоимость маркировки на уровне 30 коп. за попытку вызова независимо от того, состоялось соединение или нет.

Авторы обращения предлагают ввести четкое определение массовых и автоматизированных вызовов, чтобы исключить злоупотребления. По их словам, доведение вызова до абонента фактически зависит от критериев операторов «большой четверки», которые те не раскрывают. Для сокращения сроков внедрения и затрат компании просят использовать существующую информационную систему Роскомнадзора «Антифрод» для верификации вызовов.



Пресс-служба правительства подтвердила получение документа и сообщила о направлении его в Минцифры и ФАС для проработки. В министерстве объяснили, что система «Антифрод» не предназначена для исполнения требований постановления правительства №1300, регулирующего маркировку. Ее функционал рассчитан на проверку реальности инициации вызова российским абонентом или подмены номера, но не на передачу сведений на телефон и данных от организации для маркировки.

Операторы «большой четверки» защищают текущую схему. В «МегаФоне» объяснили, что для выявления массовых звонков используются специальные алгоритмы, технология которых является коммерческой тайной. Представитель Т2 назвал основными критериями спам-звонков массовость и интенсивность обзвона, а также продолжительность вызова. В «Вымпелкоме» предупредили, что раскрытие критериев может упростить обход защитных систем и привести к росту спама и мошенничества.

В Т2 подтвердили, что передача данных о маркировке через «Антифрод» обсуждалась участниками рынка, но в итоге был утвержден порядок прямого взаимодействия между операторами. В «МегаФоне» считают, что необходимые механизмы в текущей версии системы отсутствуют, а «Вымпелком» не возражает против централизации при соблюдении требований безопасности данных и способности к масштабированию.