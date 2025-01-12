Чтобы лучше понять влияние времени приема пищи и солнечного света на общее самочувствие человека, Линн Пиплс провела 10 дней в бункере глубиной 15 м. Научный журналист и автор книги «Внутренние часы», арендовала бункер времен холодной войны в Арканзасе.

Пиплс отметила, что в бункере не было естественного света. Она также договорилась с владельцем Airbnb заклеить черной лентой часы на всех цифровых устройствах, чтобы сохранить неизвестность времени.

Освещение в бункере было тусклым и красным, поскольку, как считает Пиплз, красный свет минимально влияет на циркадные ритмы. Для своей книги она хотела выяснить, что произойдет с ее внутренними часами, если она полностью отключится от тех сигналов, которые помогают регулировать чувство времени.

Во время пребывания под землей Пиплз записывала свои впечатления на диктофон, планируя использовать временные метки, чтобы определить, насколько ее распорядок совпадал с обычным графиком — например, когда она завтракала или ложилась спать.

«В первые два дня это было удивительно, потому что я могла позже просмотреть метки времени из своих аудиозаписей и обнаружила, что довольно точно придерживалась 24-часового дня, — сказала она. — Наши внутренние часы довольно хорошо отсчитывают время».

Но примерно в середине эксперимента Пиплс начала чувствовать себя «по-настоящему разбитой», сравнив это состояние с сильной сменой часовых поясов.

«В самый трудный момент я сбилась с ритма и чувствовала, что живу, когда все остальные спят. Я отстала почти на 12 часов, — объяснила она. — Я начала ощущать последствия этого».

Пиплс заметила, что испытывает перепады настроения, «чувствует жар и холод» и постоянно хочет есть, когда ее внутренние часы перестали синхронизироваться с обычным расписанием. Она также отметила, что ее мысли стали более запутанными, а физическая координация ухудшилась.

Согласно информации, предоставленной Кливлендской клиникой, нарушение циркадных ритмов может привести к таким проблемам, как усталость, бессонница, головные боли и даже депрессия. Результаты эксперимента Пиплс подтверждают, что некоторые факторы, такие как солнечное освещение, могут существенно влиять на циркадные ритмы организма.

«Для того, чтобы поддерживать правильную настройку биологических часов, необходимо обеспечить достаточное количество яркого света, особенно по утрам», — отметила Пиплс.

«В течение первых двух часов после пробуждения, для хорошего самочувствия, рекомендуется посмотреть на яркий дневной свет. Попробуйте совершить 15-минутную прогулку утром и старайтесь проводить время как можно ближе к окну в течение дня», — посоветовала она. Вечером же следует приглушить свет в помещении, чтобы подготовить организм к ночному отдыху.

«Ведение образа жизни в соответствие с 24-часовым циклом критически важно для нормального функционирования организма, включая правильное усвоение пищи и подготовку нашей иммунной системы к борьбе с различными патогенами. Это наилучший способ помочь всем системам организма работать оптимально», — заключила она.

Пиплс также предоставила список факторов, которые могут нарушить циркадный ритм и повлиять на качество и продолжительность сна:

темнота в течение дня;

слишком много света ночью;

прием пищи в неподходящее время дня (перекусы в любое время);

дважды в год перевод часов на час назад и на час вперед;

путешествие через часовые пояса.

Ранее исследователи обнаружили, что сон при ярком ночном свете, а также времяпровождение в тусклом дневном свете может нарушить циркадные ритмы и увеличить риск смертности.