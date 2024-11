Исследователи обнаружили, что сон при ярком ночном свете, а также времяпровождение в тусклом дневном свете может нарушить циркадные ритмы и увеличить риск смертности. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Результаты исследования показали, что у тех, кто подвергался воздействию яркого света ночью, риск смерти повышался на 21–34%, в то время как у тех, кто подвергался воздействию яркого дневного света, риск смерти снижался на 17–34%.

«Воздействие светлых ночей и темных дней может нарушить наши циркадные ритмы, а это нарушение, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и повышает риск смерти», — говорит старший автор и эксперт по сну профессор Шон Кейн из Университета Флиндерса.

Соавтор, доцент Эндрю Филлипс, утверждает, что ночной свет сдвигает время (фазовый сдвиг) и ослабляет сигнал (амплитудное подавление) центрального циркадного «водителя ритма», который управляет циркадными ритмами во всем организме.

«Нарушение циркадных ритмов организма связано с развитием метаболического синдрома, диабета и ожирения, а также играет важную роль в развитии кардиометаболических заболеваний, включая инфаркт миокарда, инсульт и гипертонию», — говорит доцент Филлипс.

«Наблюдаемая связь между воздействием ночного света и риском смертности может быть объяснена тем, что ночной свет нарушает циркадные ритмы, что приводит к неблагоприятным кардиометаболическим последствиям. Наши результаты ясно показывают, что избегание ночного света и стремление к дневному свету может способствовать оптимальному здоровью и долголетию, и эта рекомендация проста, доступна и экономически эффективна», — добавляет Филлипс.

Авторы исследования изучили связь личного воздействия света с риском смертности от всех причин и кардиометаболических заболеваний у 89 тыс. участников UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет. Показатели регистрировались с помощью датчиков на запястье, а смертность участников фиксировалась Национальной службой здравоохранения в течение периода наблюдения, составлявшего около 8 лет.

Исследование также показало, что нарушенный циркадный ритм предсказывает более высокий риск смертности, который авторы смогли определить с помощью компьютерного моделирования. Результаты учитывали возраст, пол, этническую принадлежность, образ жизни, а также социально-демографические и факторы.

Автор исследования, доктор Дэниел Уиндред говорит, что результаты демонстрируют важность поддержания темной среды в поздние ночные и ранние утренние часы, когда центральный циркадный «водитель ритма» наиболее чувствителен к свету, а также поиска яркого света в течение дня для улучшения циркадных ритмов.

«Среди населения в целом избегание ночного света и стремление к дневному свету может привести к снижению заболеваемости, особенно кардиометаболических заболеваний, и может увеличить продолжительность жизни», — говорит доктор Виндред.

По данным исследования, представленного на Конгрессе ESC 2024, дополнительный сон в выходные дни может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Люди, которым удается за выходные наверстать недостаток сна, могут оказать большую услугу своему сердцу, снизив риск сердечных заболеваний на одну пятую.