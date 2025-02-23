Укрепление психики — это не только то, что делает человек, но и то, как он говорит с собой и другими людьми каждый день. Психотерапевт и клинический социальный работник Эми Морин, будучи автором шести книг о психической силе и имея 25-летний опыт работы терапевтом, убедилась в том, насколько сильными могут быть слова. Она назвала 10 фраз, которые используют сильные духом люди.

По словам Морин, слова становятся важнейшими инструментами для создания границ, изменения перспектив и укрепления устойчивости. Фразы, которые она произносит регулярно, и почему они важны для укрепления душевных сил:

1. «Вполне понятно, что я сейчас так себя чувствую»

Если человек нервничает, расстраивается или грустит, это не значит, что он слаб, заявляет эксперт. «Это значит, что вы человек, — говорит она. — Однако, признание этих эмоций требует силы».

Морин отмечает, что когда человек сам или кто-то признает его эмоции, это открывает возможность начать их перерабатывать и преодолевать, вместо того, чтобы подавлять их.

2. «Что я могу контролировать прямо сейчас?»

Когда жизнь кажется хаотичной, очень соблазнительно попытаться исправить ситуацию. Но не все проблемы можно решить. «Вы не можете заставить кого-то изменить свое поведение. Вы не можете отмотать время назад и отменить прошлое. Сосредоточенность на этих вещах только усугубит ваше беспокойство, — говорит эксперт.

Он утверждает, что человек начнет чувствовать себя лучше и приблизится к решению проблемы, как только сосредоточится на том, что находится под его контролем. «Сделайте несколько глубоких вдохов, отправьте электронное письмо или наведите порядок в помещении, — советует он. — Даже самые незначительные действия помогут вам двигаться вперед, шаг за шагом».

3. «Как еще я могу взглянуть на эту ситуацию?»

Перспектива — это все, заявляет Морин. По ее словам, когда человек зацикливается на негативных мыслях, это предложение может напомнить ему, что всегда есть несколько способов взглянуть на ситуацию.

Может быть, неудача на самом деле является подготовкой к чему-то лучшему. А может быть, сложная ситуация — это возможность попрактиковаться. Переосмысление проблем поможет начать искать решения с новым чувством оптимизма.

4. «Я не должен делать это один»

Люди часто считают, что просить о помощи — это признак слабости или некомпетентности, но на самом деле все наоборот, заявляет Морин. По ее словам, чтобы попросить о помощи, нужны мужество и сила. Неважно, обратитесь ли человек к специалисту по психическому здоровью или к другу за деловым советом, — это может сделать трудные времена вполне преодолимыми. «Вместе мы становимся сильнее», — отмечает она.

5. «Я имею право сказать “нет”»

Установление границ — одна из лучших вещей, которые можно сделать для защиты своего психического здоровья. Однако страх ранить чьи-то чувства, быть брошенным или навредить отношениям может заставить человека согласиться на то, чего он не хочет делать. Говорить «нет» — значит снизить уровень выгорания, обеспечить более здоровые отношения и показать, что вы цените свое время и энергию, утверждает Морин.

6. «Что самое худшее может случиться?»

Эксперт предполагает, что страх может удерживать человека от действий. Она заявляет, что этот вопрос побуждает его признать свои самые большие страхи, что может снизить их интенсивность.

«Вы можете обнаружить, что худший сценарий не так катастрофичен, как вы себе представляли. А когда вы поймете, что можете справиться с этим, действия станут менее пугающими», — добавляет Морин.

7. «Я не обязан иметь все ответы прямо сейчас»

«Неопределенность — это некомфортно. Но поспешный поиск решений может привести к импульсивному поведению. Иногда лучше всего притормозить», — советует она. Морин считает, что эта фраза — напоминание о том, что человек не обязан разбираться во всем в моменте. Психическая сила заключается не в том, чтобы иметь мгновенные ответы, а в том, чтобы быть уверенным в том, что получается терпеть неопределенность.

8. «Что бы я сказал другу в этой ситуации?»

Обычно люди гораздо строже к себе, чем к другим людям. Когда эмоции затуманивают суждения, Эксперт советует задать себе этот вопрос, чтобы обрести ясность и сострадание к себе. «Вы можете напомнить подруге, что мнение одного человека не определяет ее ценность, или посоветовать ей установить границы. Попробуйте дать себе такой же совет», — говорит она.

9. «Какой маленький шаг я могу сделать прямо сейчас?»

Большие задачи могут казаться невыполнимыми. Если разбить их на управляемые шаги, процесс станет менее подавляющим, а цель — более достижимой. Будь то написание одного электронного письма или просто подъем с постели, действия создают импульс. Даже крошечные шаги, по словам Морин, создают ощущение прогресса.

«Выполните одну задачу, неважно, насколько маленькую, и вы повысите свою мотивацию к дальнейшим действиям», — утверждает она.

10. «Как я раньше переживал трудные времена?»

Размышления о прошлых трудностях напоминают людям о внутренней силе и стратегиях, которые помогли им справиться с ними. Признание своей стойкости в прошлом укрепляет уверенность в том, что человек сможете преодолеть то, с чем столкнулся сейчас. «Вы делали это раньше и сможете сделать это снова», — заключает Морин.

Но если трудные времена все таки застали человека врасплох, можно осознанно, а не случайно привнести в свою жизнь больше позитивных эмоций и сохранить их, утверждает популярный оратор, тренер и инструктор LinkedIn Learning Скотт Маутц. По его словам, в этом помогут «искры счастья», которые испытывает человек, когда улыбается, услышав звуки любимой песни или голос старого друга.