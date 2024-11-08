Россияне рассказали о случаях, когда арендуемое ими жилье не соответствовало изначальному описанию. В такой ситуации оказывался каждый пятый (19%) опрошенный. При этом более 70% респондентов сообщили, что не арендуют жилье у частных лиц. Такие результаты получены по итогам совместного исследования банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек из разных регионов страны, сообщает «Коммерсантъ».

Более 19% опрошенных россиян заявили, что сталкивались с обманом при аренде жилья во время путешествий. Из них 10% отметили несущественные отклонения от заявленного описания, более 6% попадали в ситуации, когда качество не совпало во многом, а 3% рассказали, что квартира полностью не соответствовала обещанному уровню.

На значительные расхождения женщины (10%) обращают внимание чаще, чем мужчины (8%). О ситуациях, когда качество полностью не соответствовало заявленному, говорят в основном путешественники в возрасте 18–25 лет. Во всех остальных возрастных группах таких арендаторов вдвое меньше.

«В молодости люди часто пытаются сэкономить и снять жилье подешевле, но не всегда понимают, к чему это приведет. В таких вариантах часто есть проблемы с чистотой или качеством кроватей и постельного белья, а то и их практическое отсутствие», — прокомментировал заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Отмечается, что более 75% респондентов ответили, что во время путешествий по стране никогда не арендуют квартиры у частных лиц. Руководитель подразделения «Туризм» банка ДОМ.РФ Анна Маликова сообщила, что большинство граждан предпочитают организованный рынок гостиничного жилья.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 г. стоимость аренды жилья значительно возросла по всей стране. В результате арендные ставки обновили исторические максимумы: в Москве — в среднем 111 тыс. руб. в месяц, в Санкт Петербурге — 56 тыс. руб., в нестоличных городах — 43 тыс. руб. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 гг., когда на рынке аренды наблюдался избыток предложения, арендные ставки в столицах выросли на 70%, в других городах почти в 1,5 раза