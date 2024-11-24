За три квартала россияне потратили на товары из-за рубежа 189 млрд руб., что на 62% больше, чем годом ранее. В 2023 году этот показатель достиг 197 млрд руб. за весь год, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В службе доставки СДЭК подтвердили тенденцию роста оборотов трансграничной торговли в этом году. За девять месяцев текущего года компания предоставила услуги на сумму 3,7 млрд руб., что на 60,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом другие крупные маркетплейсы не заметили значительного роста. Например, в Wildberries доля импортных товаров осталась почти неизменной: колебания составили примерно 3%.

CDEK.Shopping также сообщил, что в третьем квартале 2024 года потребители заказали через сервис товаров на 1,5 млрд руб., что на 58,2% больше год к году.

T-Data (аналитический центр Т-банка) отмечает увеличение оборотов в сегменте доставок зарубежных товаров по итогам июля. Рост составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 14% выросло число уникальных пользователей сервисов, которые специализируются на трансграничной торговле.

CDEK.Shopping отметил, что за девять месяцев текущего года средний чек при покупке товаров из-за границы снизился на 15,5% по сравнению с прошлым годом и составил 21,1 тыс. руб. Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько считает, что это связано со снижением с апреля этого года беспошлинного ввоза до €200 товаров, доставляемых физлицам службами экспресс-доставки (ранее этот порог был на уровне €1 тыс.). В CDEK.Shopping полагают, что средний чек покупок уменьшился в том числе из-за сокращения объемов доставки зарубежной электроники, которая относится к одной из самых дорогих категорий товаров.

Несмотря на это, в общем объеме заказов, сделанных через CDEK.Shopping, на электронику по итогам девяти месяцев 2024 года все равно приходилась заметная доля — 39%, хотя год назад было 48%.

Большая часть заказов в этой категории (58%) пришлась на продукцию Apple. На втором месте по количеству заказов — одежда и обувь, чья доля за три квартала этого года составила 37% (в прошлом году было 35%). Среди брендов одежды и обуви российские покупатели чаще всего заказывали продукцию Nike (16%) и New Balance (10%). По информации CDEK.Shopping, в этом году большая часть трансграничной торговли пришлась на Китай — 48% против 34% годом ранее. Доля стран Евросоюза выросла с 15% до 22%, а вот США — снизилась с 39% до 24%.

Ранее Международная исследовательская организация GfK опубликовала результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. GfK регулярно проводит опросы среди жителей в возрасте от 16 до 55 лет о том, какими сервисами они пользуются и билеты на какие мероприятия покупают.