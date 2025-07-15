Количество фишинговых атак в Telegram резко возросло, достигнув максимума за последние три года. Эксперты связывают эту тенденцию с падением доходности традиционных вкладов и растущей популярностью мессенджера среди мошенников. В ближайшее время злоумышленники могут начать применять дипфэйк-технологии, делая атаки еще более изощренными.

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Согласно данным «Информзащиты», во втором квартале 2025 года в Telegram было зафиксировано около 12,5 тыс. фишинговых доменов, что в полтора-три раза превышает показатели предыдущих кварталов.

Аналитики BI.ZONE Brand Protection также отмечают значительный рост: за первые шесть месяцев 2025 года выявлено 20 тыс. мошеннических ресурсов, тогда как за тот же период 2024 года их было 13,1 тыс.

Мошенники активно создают поддельные Telegram-каналы, рассылают ссылки через взломанные чаты и предлагают фиктивные инвестиционные проекты. Под видом выгодных вложений они выманивают у пользователей деньги или персональные данные.

Наибольшую долю — 42% — занимают криптовалютные аферы, включая поддельные токены, NFT и фальшивые биржи. Еще 28% приходится на псевдогосударственные программы, якобы связанные с Минфином или Центробанком. Финансовые «пулы», обещающие высокую доходность, составляют 18% случаев, а VIP-чаты и «закрытые клубы» — 12%.

Эксперты также отметили схему, при которой мошенники предлагают купить «редкий цифровой подарок» за крупную сумму, но вместо реального актива отправляют жертве ничего не стоящие токены.

Эксперты выделяют несколько причин роста фишинговых атак. Во-первых, снижение процентных ставок по вкладам заставляет людей искать альтернативные способы инвестиций.

Во-вторых, встроенный криптокошелек в Telegram делает пользователей удобной мишенью для атак. В-третьих, мессенджер позволяет легко создавать фишинговые ресурсы, маскируя их под легальные проекты.

Специалисты прогнозируют, что фишинг в Telegram будет развиваться, становясь более сложным для распознавания. В частности, мошенники могут начать использовать дипфэйк-видео и имитировать диалоги, чтобы усилить доверие жертв.

Пользователям рекомендуют проявлять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, тщательно проверять источники предложений и скептически относиться к обещаниям сверхвысокой доходности. Финансовым организациям, в свою очередь, советуют внедрять более надежные методы защиты транзакций, отказавшись от уязвимых SMS-подтверждений.