Общий объем затрат на внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях за 2024 год составил более 203 млрд руб. Однако и этого недостаточно — государству нужно активнее подключаться к внедрению этой сравнительно новой технологии в множество сфер жизни, убежден председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Об этом он заявил на сессии «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению» в рамках ПМЭФ-2025.

«Помощь государства точно нужна. Эта технология, которая затронет все сферы государственной деятельности. И конечно, нужно помогать внедрять искусственный интеллект», — заявил Греф.

Он привел в пример власти Китайской Народной Республики, где с помощью государства создано самое большое количество фундаментальных моделей. «Ни в одном государстве такой конкуренции в области ИИ нет. И путь китайского правительства по созданию максимальной конкуренции [в этой сфере] оправдан», — добавил глава Сбербанка.

Он пояснил, что ИИ — очень дорогая технология. Поэтому китайское государство само строит дата-центры и затем передает их средним компаниям в пользование. Также в США администрация объявила о масштабном ИИ-проекте на $500 млрд.

Греф считает, что в России главная помощь от государства в этом направлении будет состоять в том, чтобы перенастроить систему образования, внедряя обучение языкам программирования и использованию искусственного интеллекта чуть ли не с детского сада, как это делают в Китае.

Дополнительно необходимо субсидирование науки в части сотрудничества с бизнесом и разработки новых решений.

«Я не думаю, что нужно помогать таким крупным компаниям, как мы или „Яндекс“, — мы справляемся», — отметил он, и добавил, что роль государства для другого уровня бизнеса здесь критична.

«Главная задача государства — сделать мотив и создать бизнесу условия [внедрения ИИ]», — заявил в свою очередь зампред правительства России – глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что у каждого министерства и региона в России есть своя программа цифрового развития, а в этом году во всех них добавлены блоки о внедрении ИИ. Все они достаточно конкретные, в них есть измеримые KPI, в конце года можно будет предметно изучить, что и как внедрено.

А для того чтобы новые решения внедрять более скоординированно, правительство создает центр по развитию ИИ.

Данные НИУ ВШЭ о 203,2 млрд руб. в качестве затрат на внедрение ИИ в компаниях были представлены на сессии. Это +39% к финансированию 2023 года. Причем 40% организаций сами разрабатывают ИИ-решения.