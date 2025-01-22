Президент Дональд Трамп объявил о создании совместного предприятия, ориентированного на инвестирование до $500 млрд в инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом, в рамках нового партнерского соглашения, заключенного между OpenAI, Oracle и SoftBank. Новая организация, Stargate, начнет строить центры обработки данных и электростанции, необходимые для дальнейшего развития ИИ в Техасе.

Сообщается, что первоначальный объем инвестиций составит $100 млрд. Однако эта сумма может увеличиться в пять раз. «Это большие деньги и высококлассные профессионалы», — сказал Трамп, добавив, что это «яркое доказательство доверия к потенциалу Америки» под руководством его новой администрации.

Масайоши Сон из SoftBank, Сэм Альтман из OpenAI и Ларри Эллисон из Oracle поблагодарили Трампа за то, что он помог осуществить этот замысел, несмотря на то, что строительство уже началось. «Это будет самый важный проект эпохи», — сказал Альтман.

Эллисон отметил, что дата-центры уже строятся, и на данный момент их уже 10. Председатель совета директоров Oracle предположил, что проект также имеет доступ к цифровым медицинским записям и будет способствовать разработке методов лечения таких заболеваний, как рак, и, возможно, позволит разработать индивидуальную вакцину против онкологических заболеваний.

«Это начало золотого века», — сказал Сон, ссылаясь на заявление Трампа о том, что с его приходом в Белый дом у США наступит золотой век.

Японский миллиардер Сон в декабре уже взял на себя обязательство инвестировать $100 млрд в американские проекты в течение следующих четырех лет. Ранее, в преддверии первого срока Трампа, он обещал вложить $50 млрд.

Первоначальные планы по созданию Stargate появились еще при администрации Байдена. OpenAI долгое время использовала дата-центры Microsoft для создания своих систем искусственного интеллекта, но в последнее время она все чаще говорит о своей заинтересованности в создании собственных центров обработки данных.

Среди других партнеров проекта — Microsoft, инвестор MGX и чипмейкеры Arm и NVIDIA, говорится в отдельных заявлениях Oracle и OpenAI.

В октябре прошлого года финансовая компания Blackstone подсчитала, что в течение пяти лет в США в центры обработки данных будет инвестировано $1 трлн, и еще $1 трлн будет выделено на международном уровне.

Эти оценки инвестиций позволяют предположить, что большая часть нового капитала пойдет через Stargate, поскольку OpenAI зарекомендовала себя как лидер отрасли после запуска ChatGPT в 2022 году.

Белый дом сделал акцент на упрощении строительства новых электростанций в преддверии развития ИИ, понимая, что Соединенные Штаты конкурируют с Китаем за развитие технологии.

Тем не менее, перспективы регулирования ИИ остаются несколько неопределенными, поскольку Трамп отменил распоряжение от 2023 года о создании стандартов безопасности и маркировке контента, созданного ИИ.

Сторонник Трампа Илон Маск, состояние которого превышает $400 млрд, был одним из первых инвесторов OpenAI, но впоследствии оспорил ее переход в статус коммерческой компании и основал свою собственную компанию xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта.

Напомним, что Маск также возглавил Департамент эффективности правительства, официально созданный Трампом с целью сокращения государственных расходов.

В январе, Трамп объявил о том, что компания DAMAC Properties из Объединенных Арабских Эмиратов инвестирует $20 млрд в строительство центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее Сэм Альтман заявил, что пожертвует $1 млн в фонд инаугурации Дональда Трампа, присоединившись к другим технологическим компаниям, стремящимся улучшить отношения с новым президентом. До этого Amazon внесла пожертвование в размере $1 млн. Столько же — Марк Цукерберг.