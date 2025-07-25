20% работающих россиян активно ищут дополнительные источники дохода, причем 5% из них имеют сразу несколько подработок. Это выяснили эксперты Level Group в своем новом исследовании.

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Оказалось, что 23% респондентов используют свои рабочие помещения для дополнительного заработка. По информации аналитиков, после окончания рабочего дня переговорные комнаты трансформируются в пространства для репетиторства, близлежащие кафе становятся местами для консультаций, а обычные рабочие места превращаются в площадки для онлайн-обучения.

Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group, отметила, что современные офисные пространства позволяют эффективно совмещать основную и дополнительную занятость. Она подчеркнула, что такой формат работы становится удобным решением, когда работодатели поддерживают стремление сотрудников увеличить доход.

Согласно полученным данным, 57% работодателей осведомлены о наличии подработок у своих сотрудников. При этом 30% руководителей не только знают о дополнительной занятости персонала, но и одобряют ее при условии сохранения качества основной работы. Запреты на подработку встречаются достаточно редко — лишь в 10% случаев.

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Аналитики выяснили, что 20% совмещающих работу россиян тратят на дополнительный заработок не более пяти часов в неделю. Половина опрошенных посвящает этому от шести до десяти часов, тогда как четверть респондентов готовы уделять подработке до двадцати часов еженедельно. 4% работников еженедельно затрачивают на дополнительные проекты более двадцати часов, что эквивалентно трем часам ежедневно.

Исследование подтверждает, что практика совмещения основной работы с подработками прочно вошла в трудовую жизнь россиян. Примечательно, что работодатели все чаще относятся к этому явлению с пониманием, признавая право сотрудников на дополнительные источники дохода.