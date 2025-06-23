Треть россиян, которых опросил финансовый маркетплейс «Выберу.ру», заявили, что согласны на сокращение зарплаты, лишь бы меньше трудиться или вовсе не работать в летние месяцы. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

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Опрос охватил 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, аналитики выясняли, как меняются их финансовые привычки в теплое время года.

Выяснилось, что 41% респондентов предпочитают сохранять стандартный рабочий график, разбавляя его отпусками. В то же время 25% участников исследования, напротив, готовы брать дополнительные смены или подработку, чтобы накопить на отдых.

Среди тех, кто согласен на уменьшение дохода ради свободы летом, есть и радикально настроенные граждане. Например, 17% из этой группы признались, что хотя бы раз в три года берут неоплачиваемый отпуск или даже увольняются, чтобы полноценно отдохнуть.

Чаще всего такой подход встречается среди ИТ-специалистов и представителей творческих профессий — дизайнеров, копирайтеров и редакторов.

Летом россияне не только пересматривают график работы, но и меняют подход к финансам. Например, в этом году 24% опрошенных сняли средства со среднесрочных вкладов, чтобы отправиться в отпуск. Для сравнения, в прошлом году так поступили лишь 16%.

В темное время года также изменяются и потребительские предпочтения: 29% реже заказывают товары на маркетплейсах, 18% заменяют походы в кафе домашними встречами, а 19% экономят на обучающих курсах.

Еще 13% временно отказываются от спортзала и услуг красоты, а 16% активнее интересуются скидками и распродажами. При этом 17% чаще пользуются рассрочкой, а 15% — кредитными картами.

Однако есть и те, кто летом позволяет себе больше трат. Так, 9% респондентов сознательно отказываются от строгого учета расходов, совершая спонтанные покупки и поездки.

Наиболее экономными в летний период оказались женщины 45–50 лет, а самыми расточительными — мужчины 25–35 лет. Меньше всего склонны планировать летние расходы сотрудники ИТ-сферы, тогда как представители торговли демонстрируют наибольшую финансовую дисциплину.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор «Выберу.ру», пояснил, что в последние годы заметен тренд на снижение трудовой активности в теплое время года. Он отметил, что это связано с такими факторами, как распространение удаленной работы, рост финансовой грамотности и стремление людей управлять своим временем более осознанно.