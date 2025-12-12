Сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle Ларри Эллисон, третий самый богатый человек в мире, только что пережил день, о котором инвесторы предпочитают забывать. После публикации квартального отчета акции Oracle рухнули на 11%, а его личное состояние сократилось на колоссальные $24,9 млрд всего за несколько торговых часов, пишет Bloomberg.

Это произошло на фоне шокировавших рынок новостей о том, что компания резко увеличила расходы на центры обработки данных для ИИ.

Вместо прогнозируемых $8,25 млрд Oracle потратила на инфраструктуру $12 млрд за квартал.

Рынок воспринял это как сигнал, что гигантские инвестиции в облака и искусственный интеллект пока не окупаются с нужной скоростью. Вместо ожидаемого роста прибыли инвесторы увидели стремительно растущие затраты — и начали массово избавляться от акций.

Всего три месяца назад Эллисон пережил свой звездный час: благодаря росту акций Oracle он ненадолго стал самым богатым человеком на планете, обогнав Илона Маска. Тогда его состояние за сутки выросло на рекордные $101 млрд. Сегодняшнее падение выглядит особенно драматично на фоне этого недавнего триумфа.

Падение акций произошло в символический момент — именно сейчас сын Эллисона, Дэвид, через их компанию Paramount Skydance пытается перекупить Warner Bros. Discovery у Netflix за $108 млрд. Это создает дополнительное давление на капитал семьи, чье состояние на 41% состоит из акций Oracle.