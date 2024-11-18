В преддверии Нового года во многих сферах наблюдается значительный рост спроса, и, как следствие, нагрузки. Это побуждает бизнес активно нанимать дополнительный персонал. Аналитики «Авито Работы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в декабре и январе. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Интерес соискателей к временному трудоустройству с гибкими условиями заметно увеличивается перед праздниками. По данным исследования, около 26% респондентов намерены взять дополнительную нагрузку в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 37% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений.

Аналитики отмечают, что чаще всего о точных планах на подработку в этот период сообщали молодые люди в возрасте 18–24 лет (35%) и 25–34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35–44 лет (28%). При этом 29% участников опроса точно не планируют дополнительную нагрузку в новогодние праздники.

У 23% респондентов был опыт новогодних подработок в прошлом, а 14% сообщили, что делают это каждый год. 35% опрошенных решили впервые найти дополнительный источник дохода перед праздниками. Еще 27% россиян не имеют такого опыта.

Чаще всего о возможных подработках сообщали специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% опрошенных), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), а также сотрудники автомобильного бизнеса (44%).

Среди наиболее распространенных сфер для трудоустройства на праздники россияне выделили упаковку подарков (16%), ремонт и строительство (12%), творческие направления — дизайн, копирайтинг, фотографию и другие (12%). Онлайн-торговлю и работу в сегменте доставки и логистики назвали по 11% респондентов.

Почти половина (48%) опрошенных среди тех, кто планируют подрабатывать в предновогодний период, готовы уделить такой занятости несколько часов в день. 24% готовы выделить один-два полных рабочих дня, а 18% — до четырех дней в неделю. 11% респондентов рассчитывают на пять дней. В среднем же опрошенные готовы уделять около двух полных рабочих дней.

Основные причины, по которым россияне готовы работать сверхурочно в это время, — это желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы (42%), а также желание использовать свободное время с пользой (23%).

34% опрошенных согласны на подработку в предновогодний период, если плата за нее составит от 20 до 30 тыс. руб. 24% устроит доход до 20 тыс. руб., а 21% возьмутся за нее только за 30–50 тыс. руб. В среднем респонденты готовы браться за подработку при доходе около 41 тыс. руб.

Наиболее высокие ожидания от стороннего заработка в новогодние праздники выразили опрошенные из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Первые назвали сумму около 54 тыс. руб., вторые — около 52 тыс. руб., третьи — около 49 тыс. руб.

Другой опрос показал, что россияне готовы подрабатывать и в течение года. Об этом сообщили 36% респондентов. Еще 64% возьмутся за дополнительную работу, только когда задача впишется в их график. Основными причинами браться за дополнительную работу стали формирование накоплений и желание увеличить основной доход.