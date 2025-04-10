Пользователи 2ГИС выбрали 6 тыс. лучших компаний года в 100 городах России. Победители стали обладателями международной «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых гостей и клиентов. Всего было представлено 21 номинация в 7 категориях: от ресторанов до автосервисов.

«Настоящие эксперты “Премии 2ГИС” — это не жюри и не комиссия. Это жители городов, которые каждый день выбирают, куда пойти за кофе, где постричься, что заказать на ужин и голосуют за любимые места своим выбором, оценками и отзывами», — говорит Александра Гейдек, руководитель B2B-маркетинга 2ГИС.

По ее словам, именно это учитывает алгоритм, формирующий список победителей. Она также отметила, что в этом году премия охватила еще больше городов, включая популярные туристические направления.

«Теперь найти проверенные места с хорошей репутацией быстрее и проще, — добавила Гейдек. — Премия не просто отмечает лучших — она помогает людям делать выбор каждый день».

Лучшие компании выбрали из почти 40 тысяч — в семи направлениях бизнеса:

гостиницы;

здоровье;

фитнес;

красота;

авто;

поесть;

цветы.

Для определения победителей «Премии 2ГИС» учитывался рейтинг свыше оценки 4.3 «звезды», количество и качество отзывов, число фотографий и активность пользователей в карточках.

Алгоритм сервиса рассчитал, какие компании за последний год чаще всего искали, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

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Лучшие компании по итогам года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе. Премия 2ГИС прошла в 100 городах России, а также в Бишкеке, Минске, Ташкенте и в 16 городах Казахстана.

Ранее на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) был назвал топ-10 крупнейших застройщиков жилья России. Группа «Самолет» и ГК «ПИК» лидируют в рейтинге.