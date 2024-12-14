За последние 25 лет серийный предприниматель Марк Лоре построил и продал четыре успешных бизнеса. А совсем недавно он основал ресторан-кухню и концепцию доставки Wonder. Лоре поделился тремя факторами успеха для любого бизнеса.

До Wonder Лоре создал и продал Diapers.com компании Amazon в 2011 году за $550 млн, а затем создал и продал электронное предприятие Jet.com компании Walmart в 2016 году за $3,3 млрд. По его словам, на этом пути он понял, что самое важное, на чем может сосредоточиться основатель, — это видение, капитал и люди.

Недавно Лоре пообщался с Айшей Боу, основателем и генеральным директором технологических компаний StemBoard и Lingo. Они говорили о том, как эти три элемента могут помочь продвинуть стартап к продаже за миллиард долларов. Вот некоторые основные моменты из их разговора:

1. Видение

Ваше видение — это ваш план на 10-15 лет о том, каким вы хотите видеть свой бизнес, говорит Лоре. Но это не просто картина богатства и успеха. Ваше видение должно включать стратегию того, как вы ожидаете этого достичь и каково ваше конкурентное преимущество, добавляет предприниматель. Это даст вам информацию о том, как вы будете решать любую проблему. Затем это может помочь вам структурировать вашу организацию для поддержки стратегии, заключил Лоре.

2. Люди

Лоре отдает приоритет найму руководителя отдела кадров или директора по персоналу на ранних этапах жизни стартапа. Человек, принимающий решения на этой должности, может помочь сформировать культуру бизнеса вокруг управления эффективностью, компенсаций и подбора персонала, говорит он. Однако, по его словам, трудно нанять лучших людей в мире для работы в стартапе на ранней стадии.

Лоре отмечает, что директор по персоналу, если он действительно хорош, может помочь изменить эту ситуацию. Цель состоит в том, чтобы поставить нужных людей на нужные места в соответствии с видением бизнеса. «Это дает вам возможность быстро масштабировать компанию», — говорит он.

3. Капитал

Как только у вас появится видение и план, как вывести свой бизнес на новый уровень, нужно начать думать о том, сколько капитала понадобится для реализации этого видения, отмечает Лоре. Именно здесь ваше видение, ваша стратегия достижения этого видения и конкурентное преимущество могут помочь создать убедительное предложение для инвесторов.

«Это как выживание, — говорит он, — как будто за вами гонится животное, которое собирается вас сожрать. Но если у вас есть четкое видение, капитал и лучшие люди в мире в нужных местах с нужным уровнем мотивации, — вы сможете добиться чего угодно».

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