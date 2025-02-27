Впервые термин газлайтинг появился в пьесе 1938 года, где муж убеждает свою жену в том, что она теряет рассудок. В настоящее время он обозначает манипуляцию и обман, направленные на личную выгоду другого человека. В романтических отношениях газлайтинг может серьезно подорвать самооценку, отмечает Грейс Ли, коуч по знакомствам из Нью-Йорка и основательница проекта A Good First Date.

«Газлайтинг является крайне разрушительным, так как он подрывает нашу собственную самооценку», — утверждает Грейс. Человек начинает сомневаться в своем собственном восприятии и в том, правильно ли он интерпретировал поведение других.

«На начальных этапах отношений манипуляции и газлайтинг происходят не постоянно, — объясняет говорит Ванесса Кеннеди, директор психологического отделения Driftwood Recovery. — Тот, кто использует газлайтинг, в начале может делать тонкие намеки, чтобы заставить вас сомневаться в своих способностях или памяти, но при этом может чередовать такие действия с проявлением любви и заботы. Это сбивает с толку».

Однако существуют некоторые фразы и поведенческие сигналы, которые могут вызвать подозрение, если они появляются на ранних стадиях отношений.

«Я всего лишь хотел помочь тебе»

Если на свидании партнер делает неуместное замечание, а потом объясняет его как проявление заботы, это может быть признаком газлайтинга. Кеннеди иллюстрирует это на примере: «Когда ваш партнер делает такое обидное замечание, как например «Тебе не стоит так много есть», позже он может попытаться оправдать свои слова, сказав: «Я лишь хотел помочь тебе, чтобы другие не подумали, будто ты переедаешь, ведь мне не безразлично, и я не хочу, чтобы они смеялись над тобой»». Такое замечание подается как забота, при этом заставляя партнера сомневаться в себе.

«Я не это имел в виду»

Люди, склонные к газлайтингу, заставляют партнера сомневаться в своих эмоциях.

«Фразы вроде «Я не то имел в виду» или «Ты слишком чувствительный» нацелены на то, чтобы заставить вас задуматься, не реагируете ли вы слишком остро на вещи, которые, по их мнению, следует воспринимать с легкостью. На самом деле, их поведение может выходить за пределы допустимого и причинять вам значительный вред», — отмечает Кеннеди.

«Почему ты раздуваешь из мухи слона?»

При общении с партнером, склонным к газлайтингу, проявлять свои чувства становится небезопасно, так как они постоянно преуменьшают любую проблему. В ответ на недовольство партнера, могут быть упомянуты более глобальные проблемы что-то в духе: «В масштабах Вселенной это не так уж и важно». «Такое поведение направлено на то, чтобы контролировать другого человека и в конечном итоге сделать его более зависимым от газлайтера для получения поддержки или уверенности, — объясняет Кеннеди. — Если вы ощущаете себя униженным, когда делитесь тем, как поступки потенциального партнера повлияли на вас, это может быть первым признаком того, что они не готовы к здоровым отношениям в данный момент».

Если конфликт неизбежен, следует попробовать более эффективные способы его разрешения.

В своей новой книге «Разговор: Наука общения и искусство быть настоящими» профессор Гарвардской школы бизнеса Алисон Вуд Брукс делится рекомендациями по преодолению сложных разговоров.

Это не единичная проблема, с которой сталкиваются в романтических отношениях; Важно иметь определенные навыки, которые помогут им справляться с трудными моментами в любых взаимодействиях.

Люди, умеющие грамотно разрешать конфликты, следуют трем ключевым шагам:

Повторяют то, что уже было сказано. Это демонстрирует понимание точки зрения другого человека и дает возможность уточнить, как его восприятие может отличаться.

Подтверждение чувств собеседника. Они умело реагируют на эмоции другого, даже если не согласны с их мнением.

После того, как чувства были учтены, они спокойно излагают свою точку зрения.

Сосредоточившись на поиске решения конфликта, а не на попытке оправдаться, такие люди показывают свои способности в разрешении возможных недоразумений.

В отношениях каждое маленькое изменение имеет большое значение. Доктор педагогических наук, лицензированный профессиональный консультант Рэйчел Глик имеет опыт работы с парами более чем 30 лет. Она назвала шесть распространенных ошибок, которых следует избегать с партнером.