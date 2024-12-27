Черта, которую одинокие люди чаще всего ищут в своем партнере — это надежность. Найти человека, которому можно доверять, непросто: чтобы разгадать чей-то характер, может уйти несколько месяцев. Эксперт по знакомствам на тематических платформах Девин Симон рассказала CNBC, как быстро понять, что человек не является надежным и честным.

Эксперт назвала три красных флага, которые могут указывать на то, что потенциальный партнер не заслуживает доверия:

В профиле знакомств одна фотография

Симон отмечает, что человек, который не прикладывает усилий к своему профилю, «не вдумчив», поскольку он не задумывается о том, какое впечатление сложится у тех, кто пролистает его профиль. Не стоит доверять человеку, который с самого начала не думает о других. Даже если у него больше одной фотографии, стоит убедиться, что они четкие. Невозможность разглядеть лицо или тело человека может указывать на то, что он пытается что-то скрыть.

Он не пишет, даже если обещал это делать

Когда кто-то неохотно пишет или отвечает не так быстро, как хотелось бы, это легко оправдать, особенно если люди еще не очень хорошо знакомы. Но если человек говорит, что напишет к определенному времени, но не делает этого, это, скорее всего, признак его ненадежности.

Он меняет планы в последнюю минуту

«Трудно чувствовать себя комфортно или безопасно с другим человеком, если он постоянно меняет свои планы. Если кто-то оставляет вас в неопределенности, говорит, что хочет сделать одно, а потом вдруг решает делать что-то другое, это плохой признак, — говорит Симон. — Вы должны быть уверены, что озвученный человеком план действительно осуществится».

Однако иногда недоверие человека к людям связано не с их поступками, а с его собственным жизненном опытом. По словам психолога по отношениям Лизы Бобби, это не всегда плохо.

«Я думаю, что разумно быть осторожно оптимистичным, — говорит она. — Не нужно считать других людей злонамеренными лжецами, но вы действительно не должны доверять людям, которых не знаете очень хорошо».

Бобби отмечает, что когда люди слишком привязываются к кому-то еще до того, как узнать его получше, взгляд становится предвзятым. Чувства мешают разглядеть истинный характер человека.

«Если вы чувствуете, что вас ввели в заблуждение романтические отношения, и вам трудно снова доверять, возможно, будет полезно проанализировать свои собственные «слепые пятна»», — рекомендует психолог.

В частности, Бобби советует задать себе несколько вопросов:

В чем я ошибся, говоря об этом человеке?

Какие у меня есть стереотипы и уязвимые места?

Если бы мне пришлось повторить все заново, на что я должен был обратить внимание?

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