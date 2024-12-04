Соучредитель и генеральный директор компании Gecko Robotics Джейк Лусарариан считает, что для того, чтобы стать успешным, человеку придется научиться относиться к себе менее серьезно и быть готовым продолжать работать, даже когда наступят трудные времена. Его стартап создает роботов-скалолазов для выполнения опасных для человека работ. Предприниматель рассказал CNBC, какая черта помогла ему добиться успеха.

Начавшаяся как инженерный проект в колледже, в 2013 году Gecko была зарегистрирована в качестве компании. В 2024 году предприятие заняло 42-е место в списке CNBC Disruptor 50 (ежегодный список инновационных многообещающих стартапов по версии издания — прим. ред.) и было оценено в $633 млн. Лусарариан считает, что компания никогда бы не продвинулась так далеко, если бы он не был готов «идти в неизвестное, грязное и неисследованное».

Предприниматель провел часть последнего десятилетия, тестируя роботов в опасных условиях, паяя печатные платы «в горячих и грязных котельных электростанций». Запуск бизнеса был сопряжен с риском — многие из ближайших друзей и советчиков Лусарариана считали успех маловероятным.

По мнению бизнесмена, именно то, что он «испачкал руки», помогло ему и Gecko выделиться из множества потенциальных стартапов и перспективных «инноваторов», которые не добились успеха. Большая часть успеха и прогресса компании была достигнута благодаря именно этому.

Упорство и способность стремиться к цели в течение длительного времени и перед лицом любых препятствий, — это черта, которую психологи часто связывают с успехом. По словам профессора психологии Пенсильванского университета Анджелы Дакворт, она может быть даже важнее, чем навыки или интеллект.

«Твердость характера — это страсть и упорство в достижении долгосрочных целей. Это выносливость. Это путь к достижению будущего изо дня в день, путь не на неделю, не на месяц, а на годы, и упорная работа над тем, чтобы это будущее стало реальностью», — сказала Дакворт.

После окончания колледжа Лусарариан три года занимался созданием компании Gecko Robotics. У него не было денег, чтобы содержать себя, поэтому он спал на полу у друзей и на электростанциях, где тестировал ранние версии роботов Gecko. Бизнесмен признается, что временами подумывал о том, чтобы сдаться. Но вместо этого он решил принять все вызовы, опираясь на первоначальную веру в то, что нашел неосвоенный, потенциально прибыльный рынок.

Многие другие успешные бизнесмены согласны с Лусарарианом в том, что важно проявлять выносливость.

«Самые успешные люди обладают не только большим мастерством, но и выдержкой, — сказал миллиардер и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. — Другими словами, они готовы мириться с неудачами и неизбежными проблемами, с которыми сталкиваются люди».

«Неблагоприятная среда, в которой обычно работают роботы Gecko, на самом деле больше всего нужна нам как новаторам, дизайнерам и технологам», — говорит Лусарариан. По его словам, непростое происхождение Gecko помогло сформировать культуру компании в лучшую сторону. Решительность и стойкость теперь «пронизывают» всех сотрудников.

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