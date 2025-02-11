Ультрапереработанные продукты составляют более половины рациона многих людей. Эксперты в области здравоохранения продолжают призывать людей сократить их потребление. Они также поделились здоровыми альтернативами трех вредных продуктов, которые сами никогда не покупают.

Потребление большого количества ультрапереработанных продуктов, которые обычно содержат много натрия и насыщенных жиров, связано с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и рак толстой кишки.

«Ультрапереработанные продукты содержат ингредиенты, которые мы обычно не можем найти на своей кухне, и часто содержат большое количество сахара и соли, — говорит Джинан Банна, дипломированный диетолог и профессор питания в Гавайском университете. — Они также могут содержать добавки и часто лишены питательной ценности. Поэтому в них может быть очень мало витаминов, минералов и клетчатки».

Чипсы, пончики, обработанное мясо, хот-доги и даже некоторые виды растительного молока — все это примеры таких продуктов. Эксперт по питанию Банна и психиатр-диетолог, прошедший обучение в Гарварде, доктор Ума Наиду, рассказали, какие продукты никогда не покупают:

1. Суп быстрого приготовления

«Как правило, я вообще не употребляю супы быстрого приготовления», — говорит Банна. Она отмечает, что такие супы, как лапша с пакетиком ароматизаторов, отличается высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. Отсутствие клетчатки также делает их менее питательными.

Банна утверждает, что можно заменить их консервированными супами с низким содержанием натрия. Она рекомендует проверить, добавлены ли в него богатые питательными веществами овощи или немного фасоли, чтобы было много клетчатки. Но все же она советует готовить суп дома самостоятельно.

2. Газировка

«Газировка не имеет никакой питательной ценности, кроме калорий в виде сахара, — утверждает Банна. — Это пустые калории, которые не дают нам никаких необходимых питательных веществ».

По ее словам, употребление газировки также может привести к тяге к еде, поскольку она быстро переваривается и вызывает чувство голода. Сама Банна предпочитает чай или воду, негазированную или газированную. «Иногда я пью холодный чай из гибискуса. Конечно, обычная вода — отличная альтернатива. Даже кофе может быть вариантом, если употреблять его в меру», — отмечает эксперт.

3. Сладкие хлопья для завтрака

По словам Наиду, хлопья для завтрака являются одними из самых употребляемых ультрапереработанных продуктов. «Они, как правило, состоят в основном из простых углеводов и содержат почти целую дневную норму добавленных сахаров», — объясняет доктор.

По ее словам, их употребление в качестве первого приема пищи в течение дня может привести к скачкам сахара в крови. Из-за этого человек становится голодным уже через несколько часов и склонен тянуться к сладким перекусам между приемами пищи.

Сама Наиду их не ест и считает, что лучший завтрак должен содержать большое количество питательных веществ и баланс жиров, белков и углеводов. Обычно она начинает свой день с «полезных для мозга завтраков», таких как:

яичный скрэмбл с овощами (помидоры, авокадо и шпинат);

домашний пудинг из семян чиа с черникой и грецкими орехами;

зеленый смузи с листовой зеленью, ореховым маслом и чистым протеиновым порошком — если торопится.

«Сбалансированный завтрак, состоящий из этих компонентов, зарядит энергией ваше тело и разум с утра и поддержит выбор здоровой пищи в течение дня», — заключает Наиду.

Митико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию, родилась и выросла в Японии — стране, которая славится своими долгожителями. Ее подход к питанию основан на растительной диете. Ранее эксперт рассказала, какие продукты она всегда покупает, чтобы поддерживать здоровье и долголетие.