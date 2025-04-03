Лоррейн К. Ли, генеральный директор RISE Learning Solutions, была тихим ребенком, который не поднимал руку на уроках. Сегодня она — глобальный спикер для Amazon, LinkedIn и McKinsey, регулярно выступает в подкастах, на телевидении и перед большой аудиторией. Ли также является автором будущей книги «Незабываемое присутствие», которая учит профессионалов, как стать заметным и влиятельным на работе. При этом она интроверт.

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«Люди часто полагают, что именно экстраверты являются прирожденными лидерами — теми, кто умеет выступать перед большой толпой, оказывать влияние и легко общаться, — говорит Ли. — Но я считаю, что именно интроверты преуспевают в этих ролях и идеально подходят для того, чтобы преуспеть». По ее словам, интроверты наделены множеством суперспособностей — нужно просто знать, что это такое и как ими пользоваться.

Независимо от того, считаете ли себя человек интровертом, работает с интровертами или воспитывает их, он должен знать о трех самых недооцененных сильных сторонах интровертов, которые они привносят как на работе, так и в жизни.

1. Построение крепких отношений — не будучи самым громким в комнате

Интроверты редко бывают самыми разговорчивыми людьми на встречах или в общественных местах. Именно это помогает им строить глубокие, содержательные отношения.

Поскольку интроверты часто являются активными и внимательными слушателями, которые преуспевают в общении один на один, они склонны замечать тонкие сигналы и запоминать мелочи, такие как любимый десерт друга, нерешительность клиента во время встречи или изменение в поведении, которое может быть признаком выгорания коллеги. Подобная внимательность со временем может укрепить доверие и лояльность.

В конечном счете, люди хотят работать и проводить время с теми, кто им нравится. В мире, полном людей, ожидающих своей очереди высказаться, быть тем, кто действительно слышит других, — редкость и ценность.

Как использовать эту суперспособность:

Ли рекомендует задавать вдумчивые контрольные вопросы, которые покажут, что вы были внимательны, например: «Как прошел тот важный звонок клиенту?» или «Улучшилась ли ваша рабочая нагрузка на этой неделе?».

Напротив, нельзя оставаться тихими все время и предполагать, что пассивное слушание построит связь. Нужно показать людям, что вы их слушали, говорит эксперт

2. Ясное и целенаправленное общение

Интроверты могут говорить редко, но когда они это делают, их слова, как правило, имеют больший вес. Это потому, что они не говорят просто так. Они нашли время, чтобы обдумать свое сообщение.

В быстро меняющемся, полном отвлекающих факторов мире, где люди буквально завалены шумом, у интровертов есть уникальное преимущество: способность прорываться сквозь шум с помощью четкой, целенаправленной коммуникации.

Это касается встреч, презентаций, электронных писем и даже социальных сетей. Ли рассказывает, что тренировала профессионалов, которые увеличили свою заметность не за счет того, что больше говорили, а за счет того, что говорили с большей ясностью и целью.

«Если вы выступаете как интроверт, заранее попросите повестку дня, чтобы вы могли определить, где вы хотите внести свой вклад. Подготовьте один или два пункта заранее, чтобы вы были готовы, когда тема возникнет», — советует эксперт.

«Если вы лидируете, поделитесь темами для обсуждения и вопросами заранее. Когда люди знают, чего ожидать, они с большей вероятностью внесут свой вклад. И давайте людям разные способы участия. Предлагайте комментарии в чате или предложите время в конце для письменного продолжения», — добавляет она.

Ли не рекомендует ждать слишком долго идеального момента или заставлять себя молчать. Вы упустите свое окно — и ваша точка зрения не будет услышана, утверждает она.

3. Подготовка как силовой прием

Интроверты, как правило, чувствуют себя более уверенно, когда они подготовлены — поэтому они готовятся исключительно хорошо. Хотя это может показаться нелогичным, это позволяет им стать отличными ораторами.

В то время как другие импровизируют, интроверты репетируют. Они тратят время на то, чтобы понять аудиторию, и используют это понимание, чтобы наладить связь во время самой сессии. Они вдумчиво собирают все идеи в комнате, а не только самые громкие.

Такая подготовка часто невидима. Но это секретное оружие в ситуациях с высокими ставками, таких как собеседования, презентации и сложные командные беседы.

Ли советует практиковаться в среде, которая отражает реальную ситуацию. «Репетируйте в настоящей комнате, если это возможно, или имитируйте ее, выступая перед коллегами или вашим менеджером», — говорит она.

При этом она не рекомендует готовиться в одиночку без обратной связи или записи себя. Вы упустите небольшие, но важные изменения, которые могут иметь большое значение, отмечает Ли.

«Чтобы добиться успеха, используйте свои сильные стороны. Когда интроверты понимают и признают свои сильные стороны, они становятся выдающимися коммуникаторами, лидерами и соратниками на работе и за ее пределами, — утверждает эксперт. — Интроверсия — не препятствие на пути к успеху, а другой путь к нему».

Автор бестселлеров и один из самых популярных спикеров TED Сьюзан Кейн утверждает, что люди, которые идентифицируют себя как интроверты, могут быть более осмотрительными в принятии риска, быть креативными и уметь эффективно решать проблемы. Он назвал топ-5 профессий для интровертов, согласно данным Resume Genius.