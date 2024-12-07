По словам Глории Чан Пэкер, эксперта по психическому благополучию на рабочем месте и основательницы Recalibrate, даже самые экстравертные люди могут сомневаться относительно посещения корпоративных мероприятий. Однако она считает, что полезно показывать себя и посещать праздничные вечеринки, поскольку это хорошая возможность пообщаться с коллегами.

Пэкер поделилась своими лучшими советами о том, как максимально эффективно провести праздничные встречи в офисе и как заранее к ним подготовиться.

1. Установите ограничение по времени

Учитывая, насколько загруженным может быть это время года, полезно будет установить лимит мероприятий, которые вы планируете посещать каждую неделю, исходя из того, сколько у вас времени и энергии, говорит Пэкер.

Собираясь на мероприятие, эксперт советует определиться с несколькими вопросами: Как долго вы хотите там оставаться? С кем вы хотите поговорить? Какие связи вы хотите наладить к концу мероприятия?

Также следует установить таймер на каждые 30 минут и проверять себя на каждом интервале, чтобы понять, хорошо ли вам на мероприятии или пора уходить, советует Пэкер.

2. Подготовьте несколько тем для разговора

Если многочасовые светские беседы ввергают в состояние тревоги, Пэкер рекомендует заранее подготовить несколько тем для начала разговора.

Она предлагает заменить поверхностные вопросы, такие как «Какова ваша роль в компании?», на более открытые и неформальные темы, которые помогут наладить контакт: «Какая ваша любимая праздничная традиция?» или «Какое одно из ваших любимых воспоминаний о праздниках?»

Также важно сохранить динамику, когда к обсуждению присоединяются другие.

«Найдите вежливый способ поддерживать глубину разговора, например, поприветствуйте другого человека и скажите: “Эй, вот о чем мы говорили. Мы также хотим услышать твое мнение”», — говорит Пэкер.

3. Отрепетируйте стратегию ухода

Для тех, кто любит угождать людям и кому трудно уходить с мероприятий, Пэкер рекомендует держать в голове несколько предложений о том, как можно уйти, не чувствуя, что кого-то подвели.

Перед уходом можно сказать: «Большое спасибо за организацию этого праздничного мероприятия. Я действительно хорошо провел время и чувствую себя очень благодарным за то, что являюсь частью этой команды. У меня есть еще несколько обязательств, о которых нужно позаботиться, так что мне пора».

«На этих общественных мероприятиях мы чувствуем себя полностью неуправляемыми, и это может показаться странным, — говорит Пэкер. — Но подумайте, что вы хотите получить от этого и как вы хотите структурировать определенные вещи, так же, как вы бы поступили с совещанием или как вы подходите к своей работе».

«В целом, если вы испытываете какой-либо стресс или беспокойство по поводу предстоящего события, связанного с работой, выделите минутку, чтобы интроспективно определить, в чем может быть причина этого стресса или беспокойства, — добавляет эксперт, — и попытайтесь понять, можете ли вы заблаговременно решить эту проблему».

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