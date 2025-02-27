В 1935 году отец 10-летней Эви Риски подарил ей на Рождество дневник, который положил начало ее 90-летней истории. С 1 января 1936 года каждый день Эви, которой сейчас 100 лет, фиксирует туда свои мысли.

Эви Риски отмечает, что в детстве она часто писала в своем дневнике о событиях дня, погоде и других простых вещах. Просматривая ее записи, можно узнать о погодных условиях в Северной Дакоте за последние девять десятилетий. Кроме того, жизнь на ферме предоставила ей множество тем для размышлений. Например, в одной из ее ранних записей от августа 1937 года она написала: «мыла, стирала, убирала, ходила в церковь».

«Каждую ночь она брала в руки эту тетрадь, садилась за кухонный стол и писала, — рассказывает Мишель Локен, дочь Риски. — Не могу представить, как ей удавалось делать это все эти годы, ведь она постоянно работала на мясоперерабатывающем заводе, которым управляла вместе с мужем, воспитывала троих детей и заботилась о своих родителях. Она всегда была на ногах».

Несмотря на любые трудности, Риски уделяла 15 минут в день на ведение дневника. Даже в больнице после родов она находила время для записи своих мыслей. «Я записывала свои мысли на обрывках бумаги, а потом, вернувшись домой, переписывала их в дневник, — делится Риски. — На самом деле, у меня не было никаких оправданий, чтобы не писать». Эта привычка вдохновила и Локен, которой сейчас 59 лет: «Это очень мотивирует меня. Я занимаюсь этим 15–20 лет. У меня накопилось уже большое количество дневников».

Когда ее спрашивают о том, что, по ее мнению, является залогом долгой и счастливой жизни, Риски отвечает: «Необходимо много работать. Стремитесь трудиться на протяжении всей жизни». Тем, кто хочет дожить до 100 лет, она рекомендует продолжать заниматься физическими упражнениями, оставаться активными и придерживаться правильного питания, или, по крайней мере, пытаться это делать.

Забота о собственном здоровье всегда имела для Риски огромное значение. С 18 лет она регулярно принимает витамины, активно занимается велоспортом и играет в боулинг, где ей составляют компанию муж и друзья.

Когда речь заходит о ее питании, она говорит: «Мне нравятся домашние блюда, а вот обработанные продукты я не люблю». Даже в свои 100 лет Риски продолжает следовать своим привычкам, направленным на здоровье. «Когда я предлагаю ей молоко или сок, она отвечает: „Нет, мне нужна вода“, — рассказывает Анна Халворсон, администратор общества добрых самаритян в Prairie Rose, где проживает Риски. — Я думаю, что она всегда следовала тому, что приносило ей пользу, и была очень последовательна в этом на протяжении всей жизни. Это действительно вдохновляет».

Исследования показывают, что ведение дневника может оказать положительное влияние на психическое здоровье, снижая уровень стресса и помогая привести мысли в порядок. В последнее время Риски замечает, что большинство ее записей посвящены жизни ее детей и внуков.

Локен вспоминает, как ее мать всегда поддерживала ее мечты, водила на занятия танцами и учила готовить свои особенные рецепты. Риски и ее муж, отец Локен, всегда устраивали вечеринки и проводили время с друзьями. «Эви действительно научилась наслаждаться каждым моментом своей жизни и фиксировать каждое из них, — отмечает Халворсон. — Она искренне ценит свою семью и семейную жизнь. Я уверена, что это один из ее секретов долгой и здоровой жизни. Семья для нее — это самое ценное».

Для долгой и здоровой жизни самое важное — что и как вы едите, утверждает Вальтер Лонго, который исследовал долголетие около 20 лет в Италии. Он начал изучать эту тему в 1989 году. «Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли», — заявил эксперт.