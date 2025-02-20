Для долгой и здоровой жизни самое важное — что и как вы едите, утверждает Вальтер Лонго, который исследовал долголетие около 20 лет в Италии. Он начал изучать эту тему в 1989 году. «Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли», — заявил эксперт.
Используя мышей, он и его коллеги-исследователи обнаружили, что определенные диеты могут восстанавливать клетки, уменьшать воспаление и повышать эффективность методов лечения рака, таких как химиотерапия.
«Данные начинают указывать на то, что это, вероятно, справедливо и для людей, — говорит Лонго. — Но необходимо провести больше клинических испытаний, чтобы узнать, каковы механизмы у людей». Тем не менее, он утверждает, что можно питаться так, чтобы это способствовало хорошему здоровью и долголетию, и даже помогало снизить риск развития рака.
Эксперт отмечает, что соблюдение определенных диет может способствовать хорошему здоровью и долгой жизни.
1. Диета, имитирующая голодание
Лонго — директор Института долголетия Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он разработал диету, имитирующую голодание. FMD — это 5-дневная диета «с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов».
Соблюдение диеты подразумевает голодание по 12 часов в день в течение пяти дней: «Вы едите, скажем, с 8 утра до 8 вечера и голодаете с 8 вечера до 8 утра», — объясняет эксперт.
Он предлагает больным раком голодать около 14 часов в день с пятидневными интервалами. Исследование 2017 года, опубликованное в JAMA Oncology, показало, что у женщин с раком груди, которые голодали 13 часов и более, риск рецидива рака груди был ниже, чем у тех, которые этого не делали.
«Эти 14 часов не следует совмещать с реальным лечением рака, — советует Лонго. — Скажем, они получают химиотерапию раз в месяц, а затем должны прекратить ее за несколько дней до этого».
По его словам, необходимо подождать несколько дней после лечения, прежде чем снова начинать диету. Он утверждает, что практика FMD всего два-четыре раза в год может принести большую пользу людям, придерживающимся стандартной американской диеты.
2. Диета долголетия
«Диета долголетия» Лонго основана на множестве разных блюд. В частности, на диетах Окинавы и Средиземноморской диеты. Эксперт заявляет, что соблюдение диеты подразумевает, что ежедневный рацион человека должен включать следующее:
Он отмечает, что диета долголетия должна содержать белок, но не больше рекомендуемой суточной порции, и включать «очень мало сыра». Лонго также предлагает избегать красного и белого мяса, например, курицы и индейки, и в целом ограничить потребление продуктов животного происхождения.
Митико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию, родилась и выросла в Японии — стране, которая славится своими долгожителями. Ее подход к питанию основан на растительной диете. Ранее эксперт рассказала какие продукты она всегда покупает, чтобы поддерживать здоровье и долголетие.