Для долгой и здоровой жизни самое важное — что и как вы едите, утверждает Вальтер Лонго, который исследовал долголетие около 20 лет в Италии. Он начал изучать эту тему в 1989 году. «Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли», — заявил эксперт.

Используя мышей, он и его коллеги-исследователи обнаружили, что определенные диеты могут восстанавливать клетки, уменьшать воспаление и повышать эффективность методов лечения рака, таких как химиотерапия.

«Данные начинают указывать на то, что это, вероятно, справедливо и для людей, — говорит Лонго. — Но необходимо провести больше клинических испытаний, чтобы узнать, каковы механизмы у людей». Тем не менее, он утверждает, что можно питаться так, чтобы это способствовало хорошему здоровью и долголетию, и даже помогало снизить риск развития рака.

Эксперт отмечает, что соблюдение определенных диет может способствовать хорошему здоровью и долгой жизни.

1. Диета, имитирующая голодание

Лонго — директор Института долголетия Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он разработал диету, имитирующую голодание. FMD — это 5-дневная диета «с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов».

Соблюдение диеты подразумевает голодание по 12 часов в день в течение пяти дней: «Вы едите, скажем, с 8 утра до 8 вечера и голодаете с 8 вечера до 8 утра», — объясняет эксперт.

Он предлагает больным раком голодать около 14 часов в день с пятидневными интервалами. Исследование 2017 года, опубликованное в JAMA Oncology, показало, что у женщин с раком груди, которые голодали 13 часов и более, риск рецидива рака груди был ниже, чем у тех, которые этого не делали.

«Эти 14 часов не следует совмещать с реальным лечением рака, — советует Лонго. — Скажем, они получают химиотерапию раз в месяц, а затем должны прекратить ее за несколько дней до этого».

По его словам, необходимо подождать несколько дней после лечения, прежде чем снова начинать диету. Он утверждает, что практика FMD всего два-четыре раза в год может принести большую пользу людям, придерживающимся стандартной американской диеты.

2. Диета долголетия

«Диета долголетия» Лонго основана на множестве разных блюд. В частности, на диетах Окинавы и Средиземноморской диеты. Эксперт заявляет, что соблюдение диеты подразумевает, что ежедневный рацион человека должен включать следующее:

в основном веганские ингредиенты;

мало фруктов, но много овощей;

орехи;

цельные зерна, такие как коричневый рис и киноа;

бобовые;

рыба (3-4 раза в неделю).

Он отмечает, что диета долголетия должна содержать белок, но не больше рекомендуемой суточной порции, и включать «очень мало сыра». Лонго также предлагает избегать красного и белого мяса, например, курицы и индейки, и в целом ограничить потребление продуктов животного происхождения.

Митико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию, родилась и выросла в Японии — стране, которая славится своими долгожителями. Ее подход к питанию основан на растительной диете. Ранее эксперт рассказала какие продукты она всегда покупает, чтобы поддерживать здоровье и долголетие.