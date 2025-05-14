Китай завершил ключевые технологические проверки экспериментального спутника на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO), сделав первый шаг к созданию группировки из 300 спутников для высокоточной разведки и связи. Спутник «Чутьян-001», запущенный с космодрома Цзюцюань год назад, продемонстрировал основные возможности, включая производительность спутниковой системы, интеллектуальную съемку высокого разрешения и мониторинг космической среды.

Фото: Handout

Издание отметило, что испытания показали значительный прогресс в ключевых областях, таких как точное управление спутником на сверхнизких орбитах, обнаружение целей в реальном времени с использованием отечественных технологий и мультисенсорный мониторинг околоземной среды.

В отчете не указана высота орбиты спутника или его технические характеристики, такие как масса и размер. Однако изображения с авиасалона в Чжухае в прошлом году показали обтекаемый пулевидный корпус спутника, разработанный для уменьшения атмосферного сопротивления — ключевой проблемы для космических аппаратов, работающих ниже 300 км, где сопротивление воздуха значительно выше.

Спутники на сверхнизкой орбите обычно вращаются вокруг Земли на высотах от 150 до 300 км, предлагая преимущества: меньшую задержку сигнала, более сильную передачу, снижение потребности в энергии и потенциально более низкую стоимость запуска.

Однако они должны регулярно включать бортовые двигатели для компенсации атмосферного сопротивления, что сокращает срок их службы и требует более частой замены.

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Как часть масштабных усилий Китая по развитию коммерческого космического сектора, проект группировки «Чутьян» был запущен в июле 2023 года Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) совместно с правительством провинции Хубэй. Развертывание группировки будет осуществляться в три этапа.

На начальном этапе проверки технологий и сервисов в прошлом году планировался запуск одного экспериментального спутника для тестирования работы на сверхнизкой орбите. В 2024–2025 гг. последует кластер из девяти спутников, чтобы продемонстрировать возможность наблюдать Землю в реальном времени.

Второй этап, с 2026 по 2030 год, будет сосредоточен на масштабном развертывании сети из 300 спутников, обеспечивающей непрерывное глобальное покрытие с различными типами съемки — видимый свет, радиолокационная, гиперспектральная и инфракрасная — и временем реакции до 15 минут.

После 2030 года проект перейдет в фазу интеграции и расширения, завершая создание полной бизнес-системы и сокращая глобальное время реакции до 10 и менее минут.

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По словам Чжан Чуаня, руководителя проекта в CASIC, группировка «Чутьян» будет поддерживать широкий спектр применения — от реагирования на стихийные бедствия и управления водосборными бассейнами до сельского, лесного и рыбного хозяйства. Система разработана для высокой частоты повторного наблюдения, быстрой обработки данных, интеллектуального анализа и почти мгновенной передачи информации.

«Для реагирования на стихийные бедствия и непредвиденные чрезвычайные ситуации группировка в конечном итоге обеспечит постановку задач в течение нескольких минут и передачу обновлений из пострадавших районов в реальном времени», — сказал он China News Service в апреле 2024 года.

Чжан отметил, что группировка также принесет пользу населению, которое в будущем сможет использовать умные устройства для доступа к спутниковым сервисам, таким как навигационная поддержка для автономного вождения, предупреждения об опасных дорожных условиях и мониторинг плотности толпы в реальном времени, благодаря интеллектуальному облачному обнаружению и анализу изменений.