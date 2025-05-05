Китайская компания Guangdong Crownpower Electric Power Technology Development создала робота для обслуживания электросетей. Crownpower создает специализированные устройства для замены людей при выполнении потенциально смертельно опасных работ по проверке безопасности и обслуживанию высоковольтных линий электропередачи.

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Компания была основана в 2006 году в городе Фошань провинции Гуандун и начала свою деятельность как поставщик решений по энергетической безопасности для государственной China Telecom. Позже Crownpower расширила сферу деятельности: в 2008 году создала специальное покрытие для ЛЭП, в 2013-м начала использовать дроны для инспекций, а в 2018-м приступила к разработке роботов.

После подписания первого международного контракта с клиентом из Чили в прошлом году Crownpower активизировала свою маркетинговую деятельность за рубежом. Новейшие роботы компании были представлены на Китайской импортно-экспортной выставке (Кантонской ярмарке) 2025 года.

Это не первый пример узкоспециализированных роботов, призванных справиться с дефицитом кадров рабочих специальностей. Ранее компания Panasonic представила робота-сварщика, а китайские исследователи из Университета Фудань создали робота, способного собирать урожай.