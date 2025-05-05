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Китайская компания создала роботов для обслуживания линий электропередачи

Китайская компания Guangdong Crownpower Electric Power Technology Development создала робота для обслуживания электросетей. Crownpower создает специализированные устройства для замены людей при выполнении потенциально смертельно опасных работ по проверке безопасности и обслуживанию высоковольтных линий электропередачи.

Фото: SCMP

Компания была основана в 2006 году в городе Фошань провинции Гуандун и начала свою деятельность как поставщик решений по энергетической безопасности для государственной China Telecom. Позже Crownpower расширила сферу деятельности: в 2008 году создала специальное покрытие для ЛЭП, в 2013-м начала использовать дроны для инспекций, а в 2018-м приступила к разработке роботов.

После подписания первого международного контракта с клиентом из Чили в прошлом году Crownpower активизировала свою маркетинговую деятельность за рубежом. Новейшие роботы компании были представлены на Китайской импортно-экспортной выставке (Кантонской ярмарке) 2025 года.

Это не первый пример узкоспециализированных роботов, призванных справиться с дефицитом кадров рабочих специальностей. Ранее компания Panasonic представила робота-сварщика, а китайские исследователи из Университета Фудань создали робота, способного собирать урожай.

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