Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик отменила выплату бизнесмену Илону Маску компенсационного пакета от Tesla, несмотря на то что акционеры Tesla одобрили его на июньском собрании. Пакет выплат состоит из 303 млн опционов на покупку акций компании и на сегодняшний день оценивается в $101 млрд.

Адвокаты Маска попытались оспорить январское решение Маккормик после того, как в июне пакет выплат за 2018 год был повторно одобрен 84% акционеров. Однако ходатайство было отклонено. Судья заявила, что пакет был снова ратифицирован большинством акционеров, но это не означает, что рекордная зарплата Маска отвечает их интересам.

Маск не получает зарплату или премии за работу в Tesla. Вместо этого он зарабатывает деньги с помощью покупки акций компании ниже рыночной стоимости за счет выгодных пакетов опционов.

Такое решение было принято в 2018 году. Предполагалось, что в ходе 12 траншей Маску будут передавать ценные бумаги компании размером в 1% от всего пакета ее акций каждый раз при достижении компанией определенных целей.

Ричард Торнетта утверждает, что, принимая это решение, он и другие акционеры Tesla не понимали, насколько легко они будут достигнуты.

Маккормик согласилась с аргументом, что совет директоров слишком тесно связан с генеральным директором Tesla. Даже Маск признал, что он «вел переговоры против себя» относительно собственной компенсации, отметила она.

Иск против Маска подал Торнетта. Он счел, что пакет вознаграждений Маску «выходит за рамки разумного». По его утверждению, миллиардер повлиял на решение совета директоров благодаря своим личным отношениям с его членами. В компании же считают, что такой размер компенсации необходим для сохранения внимания Маска к Tesla и что акционеры, включая Торнетта, выиграли от его руководства.

Напомним, что ранее адвокаты Маска подали ходатайство о предварительном судебном запрете против OpenAI, ее соучредителей и инвестора Microsoft, чтобы предотвратить антиконкурентные действия со стороны этих компаний. В документе говорится о различных незаконных действиях указанных лиц и содержится требование об их прекращении.