Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 35 млн руб. за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности.

Компанию привлекли к ответственности по пяти эпизодам нарушения части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, которая регулирует обязанность владельцев сайтов и информационных ресурсов удалять запрещенный контент.

Судья огласила, что Telegram Messenger Inc. признан виновным и по каждому эпизоду ему назначен административный штраф в размере 7 млн руб. Согласно материалам дела, протоколы составлялись за отказ удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.

Эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась. По данным портала «Сбой. РФ», 15 марта на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тыс. пользователей, а 16 марта — почти 6 тыс.

Многим россиянам не помогает даже использование VPN: сообщения не отправляются, полученные медиа не загружаются, статус соединения часто меняется, а загрузка переписки может занимать несколько минут.

При этом официально Telegram в России пока не заблокирован. В феврале Роскомнадзор подтверждал частичное замедление сервиса, и с тех пор ситуация не изменилась.

Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин также подтвердил проблемы с мессенджером.

Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе сервиса доставки СДЭК, поисковика «Яндекс» и стримингового сервиса «Кинопоиск», отмечает портал «Сбой. РФ».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла о незаконности размещения рекламы на интернет-площадках, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. В ведомстве разъяснили, что в случае блокировки YouTube, Telegram, WhatsApp* и VPN-сервисов реклама на этих ресурсах автоматически будет подпадать под запрет.

*принадлежит Meta, которая запрещена на территории России и признана экстремистской



