Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает незаконным размещение рекламы на интернет-площадках, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. В ведомстве разъяснили, что если власти примут решение заблокировать YouTube, Telegram, WhatsApp*, а также VPN-сервисы, реклама на этих ресурсах автоматически попадет под запрет.

Под запрет также подпадают уже заблокированные ранее Instagram* и Facebook*. В антимонопольной службе подчеркивают, что ответственность за нарушение несут обе стороны — и рекламодатели, и распространители рекламы.

На прошлой неделе ФАС уже заявила о незаконности размещения рекламы в Telegram, YouTube и WhatsApp*, ссылаясь на ограничительные меры, принятые Роскомнадзором. В надзорном ведомстве поддержали эту позицию, назвав ее исчерпывающей.

Однако в Госдуме с таким подходом не согласились. Первый зампред комитета по информполитике Александр Ющенко указал на то, что запрет рекламы в мессенджерах неправомерен, пока платформы официально не признаны экстремистскими или террористическими и их работа не запрещена на территории России судом.

Примечательно, что 6 марта ФАС уже возбудила дело против блогера за рекламу на YouTube. В ведомстве не объяснили, почему начали производство, несмотря на отсутствие официального решения о блокировке видеохостинга.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

