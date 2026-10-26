В 2026 году День народного единства (4 ноября) выпадает на среду, поэтому россиян ждет один выходной посреди рабочей недели. «Инк» собрал, что учесть работодателям при составлении графика и расчете зарплаты.
Среда, 4 ноября, — нерабочий праздничный день, установленный ст. 112 Трудового кодекса России.
Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей график выглядит так:
Переносов выходных на эти даты не предусмотрено, кабмин в этом году утвердил другие переносы.
По ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены непосредственно перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час. Поэтому 3 ноября восьмичасовой рабочий день сокращается до семи часов.
Если по условиям производства сократить смену невозможно, переработку компенсируют отгулами или оплатой по нормам сверхурочной работы.
5 ноября, уже после праздника, будет обычный четверг. Для сменных сотрудников и организаций с непрерывным производством график определяется установленным режимом труда.
Работа 4 ноября оплачивается не менее чем в двойном размере. Порядок расчета зависит от системы оплаты труда и закреплен в ст. 153 ТК РФ.
Повышенная оплата начисляется за фактически отработанные часы, пришедшиеся на праздничную дату. Если работник пожелает взять вместо этого отгул, то праздничная работа все равно оплачивается, но в одинарном размере, а день отдыха не компенсируется. Использовать его можно в течение года со дня работы либо присоединить к отпуску, предоставляемому в этот период.
В общем случае работа в нерабочие праздничные дни запрещена, но закон предусматривает исключения. В зависимости от основания требуется письменное согласие сотрудника — без него привлечение возможно только в предусмотренных законом чрезвычайных обстоятельствах.
Особые правила действуют, в частности, для непрерывных производств и организаций, обслуживающих население. Порядок привлечения к работе установлен ст. 113 ТК РФ.
Перед праздником работодателю стоит проверить графики, табель, порядок расчета оплаты и документы о привлечении сотрудников к работе.
Праздник 4 ноября связан с освобождением Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Современный праздничный день установили в 2004 году, а впервые отметили 4 ноября 2005-го.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.