В 2026 году День народного единства (4 ноября) выпадает на среду, поэтому россиян ждет один выходной посреди рабочей недели. «Инк» собрал, что учесть работодателям при составлении графика и расчете зарплаты.

Среда, 4 ноября, — нерабочий праздничный день, установленный ст. 112 Трудового кодекса России.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей график выглядит так:

3 ноября, вторник, — предпраздничный рабочий день, сокращенный на час.

4 ноября, среда, — нерабочий праздничный день.

5 ноября, четверг, — обычный рабочий день.

Переносов выходных на эти даты не предусмотрено, кабмин в этом году утвердил другие переносы.

Что учесть в графике работы

По ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены непосредственно перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час. Поэтому 3 ноября восьмичасовой рабочий день сокращается до семи часов.

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Если по условиям производства сократить смену невозможно, переработку компенсируют отгулами или оплатой по нормам сверхурочной работы.

5 ноября, уже после праздника, будет обычный четверг. Для сменных сотрудников и организаций с непрерывным производством график определяется установленным режимом труда.

Как оплачивать работу в праздник

Работа 4 ноября оплачивается не менее чем в двойном размере. Порядок расчета зависит от системы оплаты труда и закреплен в ст. 153 ТК РФ.

Сдельная оплата — не менее чем по двойным сдельным расценкам.

Дневная или часовая ставка — не менее двойной ставки.

Оклад — если работа выполняется в пределах месячной нормы, полагается не менее одной ставки сверх оклада; если сверх нормы — не менее двойной ставки сверх оклада.

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Повышенная оплата начисляется за фактически отработанные часы, пришедшиеся на праздничную дату. Если работник пожелает взять вместо этого отгул, то праздничная работа все равно оплачивается, но в одинарном размере, а день отдыха не компенсируется. Использовать его можно в течение года со дня работы либо присоединить к отпуску, предоставляемому в этот период.

Можно ли вызвать сотрудника на работу 4 ноября

В общем случае работа в нерабочие праздничные дни запрещена, но закон предусматривает исключения. В зависимости от основания требуется письменное согласие сотрудника — без него привлечение возможно только в предусмотренных законом чрезвычайных обстоятельствах.

Особые правила действуют, в частности, для непрерывных производств и организаций, обслуживающих население. Порядок привлечения к работе установлен ст. 113 ТК РФ.

Перед праздником работодателю стоит проверить графики, табель, порядок расчета оплаты и документы о привлечении сотрудников к работе.

Праздник 4 ноября связан с освобождением Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Современный праздничный день установили в 2004 году, а впервые отметили 4 ноября 2005-го.

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