Джонатан и Жаклин Санчес — супруги-соучредители платформы Parent Portfolio, которая помогает пользователям взять под контроль свое финансовое будущее и построить богатство для следующего поколения. Мужчина рос в неполной семье, которая всегда жила экономно, даже хуже, чем могла себе позволить. Из этого опыта Санчес извлек 4 урока, которые помогли ему прийти к богатству.

В 20 лет мужчина был одинок, заботился только о построении карьеры и не думал о собственном финансовом будущем, потому, что выход на пенсию казался ему далекой перспективой. Он сосредоточился на краткосрочных целях и думал, что продвижение по корпоративной лестнице — самый верный путь к финансовому успеху.

«Просто приходи, делай свою работу, и кто-то тебя за это вознаградит» — такова была его изначальная формула успеха.

Оглядываясь назад, Санчес отмечает, что это было недальновидно. Отношение мужчины к деньгам полностью изменилось, когда у него появились двое детей. Он рассказал, что хотел не только подготовить их финансово к будущему, но и создать богатство поколения, которое могло бы изменить траекторию его семьи навсегда.

Джонатан и Жаклин сосредоточились на управлениями своими деньгами, изучая тему личных финансов. К тому времени, как мужчине исполнилось 37, их чистый капитал превысил $1 млн. Супруги основали веб-сайт Parent Portfolio, где делятся своим опытом и ресурсами с другими родителями, которые хотят достичь аналогичной цели. Вот 4 стратегии, которыми сейчас пользуется Джонатан для создания богатства своего поколения:

Постоянно приобретает активы

Одним из первых шагов к созданию богатства поколения является владение активом — чем-то, что имеет растущую денежную стоимость или может приносить доход с течением времени. Например, акциями или недвижимостью, которые можно передать своим детям.

Несколько лет назад Джонатан с женой начали приобретать активы, инвестируя более осознанно, в частности, на фондовом рынке и в арендную недвижимость. По словам мужчины, они с женой большие поклонники недорогих индексных фондов, которые отслеживают S&P 500. Индексные фонды диверсифицированы, и это помогает снизить риск. Они также могут быть простым способом получения пассивного дохода через дивиденды.

Пользуется стратегиями экономии налогов

Работая с утра до вечера, Джонатан старается использовать все доступные возможности экономии налогов. Например, он всегда пользуется привилегиями программы 401(k) (государственный план накопления сбережений на пенсию в США — прим.ред.) и вносит деньги до вычета налогов на сберегательный счет по медицинскому страхованию.

Остается готовым к неожиданностям

Джонатан обнаружил, что создание благосостояния поколения потребовало от него более четкого осознания собственной смертности. Он поговорил с экспертом по планированию наследства и оформил полис страхования жизни, а также семейный траст.

«Меньше всего мы хотим, чтобы наши дети или их опекуны столкнулись с дополнительным бременем финансового стресса в период семейной утраты», — сказал Джонатан.

Создание плана наследства позволяет людям контролировать свои активы даже после смерти. Семейный траст может содержать указания о том, на что будут использоваться деньги, например, на оплату колледжа, внесение первоначального взноса по ипотеке или открытие малого бизнеса.

Траст можно настроить так, чтобы деньги распределялись постепенно, в течение долгого времени, а не единовременно. Этот инструмент может функционировать так, что деньги, использованные для финансирования этих возможностей, должны быть возвращены трастовому фонду и для будущих поколений.

Рассказывает детям о деньгах с самого раннего возраста

Джонатан заявляет, что для них с женой важно, чтобы у детей была основа базовой финансовой грамотности и понимание стратегий построении богатства. Они гарантируют, что их дети будут рассматривать деньги не как лотерейный билет или карт-бланш, а как инструмент, который дает им доступ к возможностям для успеха.

Когда их дети стали старше, супруги начали давать им карманные деньги и научили делить их на пять частей — пожертвования, потребности, желания, сбережения и инвестиции. Сколько распределить в каждую категорию, остается на усмотрение детей.

Но не все родители имеют возможность обучить финансовой грамотности своих детей. Опрос, проведенный для фонда SIFMA, показал, что многие родители считают, что их детям необходимо уметь инвестировать. В этом поможет «Фондовый рынок» — онлайн-симуляция, помогающая овладеть основами инвестиционной грамотности.