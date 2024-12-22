В разгар праздничного сезона многие стремятся найти способы контролировать свои расходы. Редактор Money и финансовый планировщик дал четыре главных совета, как избежать лишних трат во время праздников.

1. Установить четкие границы

Необходимо изучить свой бюджет, чтобы определить максимальную сумму, которую можно с комфортом потратить на подарки и мероприятия в этом сезоне. Затем откровенно сообщить об этом близким.

Друзья и семья должны знать, когда что-то не по карману. Нормально сказать: «В этом году планируется сосредоточиться на X, Y и Z, поэтому, к сожалению, не получится присутствовать на этом мероприятии».

2. Расставить приоритеты

Теперь, когда известно, сколько средств доступно для расходов, стоит составить список всех возможных вариантов их использования и понять, что находится в приоритете. Важно учесть все расходы от сегодняшнего дня до Нового года, включая обмен подарками на работе до позднего завтрака 1 января.

Осознание того, что вы хотите накопить на что-то в конце сезона, поможет определить, чему можно сказать «да» сейчас. При необходимости можно расставить приоритеты. Например, купить билеты на «Щелкунчика», но не пойти на ужин до этого мероприятия.

3. Использовать наличные

Необходимо снять сумму, определенную ранее, и придерживаться ее в течение следующего месяца. Для многих людей физическое уменьшение наличных денег становится осязаемым напоминанием о бюджете, которому нужно следовать. Как только наличные закончатся, тратить деньги больше не получится.

4. Отписаться от рассылок

Если праздничные скидки и распродажи после Рождества становятся слабостью, стоит отписаться от рассылок магазинов или фильтровать их прямо в спам. Такой шаг поможет избежать искушений и сдержать ненужные расходы.

Никогда не поздно начать планировать. Это особенно важно, если в определенные времена года легко поддаться лишним тратам, например, летом во время отпуска или в разгар зимних праздников. Вот три способа облегчить эту задачу в будущем:

Создание резервного фонда

В это время года расходы значительно увеличиваются. Один из способов справиться с ситуацией — формировать сбережения в течение года.

Стоит проанализировать затраты, учитывая все расходы — не только подарки, но и поездки на такси, праздничные чаевые и другие. Если итоговая сумма приемлема, ее можно разделить на 12 и откладывать каждый месяц. Гораздо проще откладывать $100 в месяц, чем разом потратить $1200.

Покупка подарков в течении года

Если дарение подарков является важной частью жизни, стоит начать покупать их, как только появится возможность.

«Я всегда обмениваюсь подарками на Рождество и день рождения со своей лучшей подругой, поэтому всякий раз, когда я вижу потенциальный подарок для нее, сразу покупаю его. Это помогает мне распределять расходы в течение года» — говорит эксперт.

Альтернативы подаркам

Если подарки слишком сильно влияют на бюджет, стоит предложить родным и друзьям несколько альтернатив.

Вот несколько предложений, которые могут помочь:

Провести обмен подарками в формате «Тайный Санта», вместо покупки презентов для каждого человека.

Подарить услуги, например, по присмотру за детьми, чтобы друзья могли поужинать или провести выходные для себя.

Посмотреть подарки в секонд-хендах вместо того, чтобы приобретать новые вещи.

Вместо подарков можно запланировать совместное мероприятие, например, поход в театр, поездку в музей или ужин в ресторане.

Когда люди пытаются следить за расходами, они часто заносят финансы в электронную таблицу, отслеживают траты и составляют строгий план. Сертифицированный преподаватель по личным финансам Дана Миранда утверждает, что такое ведение бюджета может быть «токсичным». Она рассказала, как уйти от преобладающего подхода к управлению своими деньгами.