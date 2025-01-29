Люди часто говорят, что ищут свою цель. Они верят, что если найдут ее, жизнь наладится, и опасаются, что без этого все будет потеряно. Врач хосписа Джордан Грумет часто беседует с людьми, которые находятся в критическом состоянии, и видит, как сильно они беспокоятся о выполнении предназначения. Его ответ всегда одинаков: цель не нужно искать — ее нужно создавать.

Статистика показывает, что 91% людей на разных этапах жизни задумываются о своей цели. Необходимо понимать, что речь идет не о том, чтобы случайно найти уже сформировавшееся предназначение. Важно выявить те моменты в жизни, которые придают вдохновение и радость. Эти моменты врач называет «опорными точками предназначения» — они служат подсказками для создания осмысленной жизни практически без сожалений.

Существует несколько способов обнаружить опорные точки предназначения и начать выстраивать жизнь в соответствии с ними.

Превратить сожаление в действие

Люди, которые находятся в хосписе, часто делятся своими сожалениями — о том, что они хотели бы сделать по-другому, и о мечтах, которые они упустили. Для них сожаление — это душераздирающее чувство, потому что это окончательно; у них больше нет времени или сил действовать.

Но для других сожаление может стать мощным ориентиром. «Поэтому спросите себя: если бы я узнал, что мне осталось жить всего неделю, о чем бы я сожалел? Ответ может указать вам на цель — советует врач. — Для меня написание книги было одним из тех потенциальных сожалений на смертном одре. Я понял, что если бы я умер завтра, то сильно сожалел бы о том, что не поделился своими идеями. Это осознание разожгло во мне огонь, и я быстро приступил к работе над своей книгой „Код предназначения: как раскрыть смысл, максимизировать счастье и оставить после себя наследие“».

Открытие бизнеса, примирение с любимым человеком или осуществление давней мечты — нужно использовать сожаление как катализатор, чтобы действовать, пока есть возможность, отмечает Грумет.

Заново открыть для себя радости детства

В детстве стремление заниматься тем, что приносит удовольствие, возникает инстинктивно, прежде чем окружающий мир начинает диктовать правила. Воспоминания об играх, увлечениях, полностью захватывающих внимание, вдохновляют на новые достижения. Что нравилось настолько сильно, что время, казалось, останавливается? Для многих американцев это были бейсбольные карточки. И до сих пор каждое упоминание о них в социальных сетях вызывает радостные эмоции. Это чувство, эта искра служат якорем на пути к цели. Переосмысленный опыт юношеских увлечений открывает возможность найти то, что по-прежнему вызывает интерес, и развивать занятия более целенаправленно.

Сфокусироваться на маленьких радостях

Даже в рабочих условиях или ситуациях, далеких от идеала, всегда можно найти элементы, которые приносят настоящую радость. Нужно уметь выделить эти позитивные аспекты и осознать, что именно приносит удовлетворение.

В качестве примера Грумет привел пример своей работы в общей практике. В моменты борьбы с выгоранием он понял, что время, проведенное в роли медицинского директора хосписа, приносило ему особое удовольствие. Даже при отсутствии финансовой мотивации он бы остался на этой работе. Эта ясность помогла направить профессиональную жизнь по действительно важному пути. Поиск маленьких радостей, даже занимающих всего 5% времени, позволяет создать ориентиры, служащие опорой в повседневной жизни.

Метод спагетти

Если возникают сложности с поиском «якорей» цели, стоит попробовать разные подходы и эксперименты. Можно воспользоваться методом «спагетти», заключающимся в том, чтобы испытать множество различных действий и выяснить, что сработает.

Иногда помогает попробовать те занятия, которые никогда не вызывали интереса. Рекомендуется выйти за пределы привычной зоны комфорта, даже если это всего на один день. Например, можно стать волонтером в приюте, пройти курс по гончарному делу или вступить в спортивную лигу. Если какое-то из занятий покажется увлекательным и вызовет желание повторить, это может стать тем самым «якорем» цели.

Определение собственных целей лишь открывает дверь к настоящей работе — выстроить свою жизнь вокруг того, что действительно имеет значение. Этот процесс может быть довольно сложным, поскольку требует времени и сил.

Тем не менее именно в этом заключается смысл установки целей: это активный и непрерывный путь. Важно уметь замечать мелкие знаки, искры радости или сожаления и преобразовывать их в нечто, что приносит удовлетворение. Не стоит ждать, пока цель сама проявится. Это не просто место назначения, к которому можно случайно прийти. Это жизнь, которую необходимо строить шаг за шагом, напоминает Грумет.

Жизнь сложна, но есть способы облегчить ее и взять под контроль некоторые результаты. Сюнме Масуно, дзен-буддийский монах, посвятил целый раздел своей книги тому, как не усложнять себе жизнь, как разумно использовать свою энергию и сделать жизнь немного проще.