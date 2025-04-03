За семь лет работы рекрутером Кэтлин Нолан видела взлеты и падения на рынке труда. По ее оценкам, за это время она провела тысячи собеседований и наняла сотни людей. Нолан рассказала, как вести себя на собеседовании, чтобы выделиться и получить желаемую должность.

В настоящее время, будучи старшим рекрутером в GrowthLoop, она «занята больше, чем когда-либо», помогая технологической компании развивать ее инженерные и продуктовые отделы. Нолан может разместить вакансию вечером, а всего через несколько часов увидеть 400 заявок.

«Люди определенно подают больше заявок, и я бы сказала, что они подают их более агрессивно, — говорит 39-летняя Нолан. — Поэтому, когда они видят открытую вакансию, они сразу же на нее набрасываются».

Поскольку кандидаты обеспокоены низким уровнем найма, массовыми увольнениями и потенциальной рецессией, Нолан часто приходится утешать соискателей относительно реалий рынка.

«Мы не находимся на том рынке, который я бы назвала нормальным, — говорит рекрутер. — Но, конечно, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы представить себя в наилучшем свете».

Нолан дала четыре проверенных совета, которые, по ее словам, работают на обычном рынке труда и, несмотря на нынешнюю напряженную ситуацию, все еще могут помочь кандидатам выделиться.

1. Составьте свое резюме, основанное на результатах

Рекрутеры часто рассматривают сотни заявок в день, поэтому Нолан говорит, что крайне важно быстро и эффективно донести свою точку зрения.

«Я люблю видеть практические результаты, — говорит она. —Мне нравится видеть не только то, как долго вы работали на каком-то месте и на какой должности, но и то, что вы сделали на самом деле. Какими проектами вы гордитесь? Какие вещи вы инициировали или возглавили?

Более того, по ее словам, все ее последние новые сотрудники демонстрируют высокий уровень навыков и опыта, соответствующий новой работе.

Если вы можете продемонстрировать в своем резюме, что вы уже занимались работой, на которую претендуете, или что ваш опыт напрямую связан с новой работой, убедитесь, что это будет в центре внимания, отмечает Нолан.

2. Демонстрируйте свой личный бренд на LinkedIn

Нолан утверждает, что профессиональное присутствие в Интернете должно быть заметным.

Кандидаты выделяются, если у них есть «какой-либо вид персонального бренда, будь то портфолио, веб-сайт, что-либо, что вы выставляете в свет и что говорит: “Вот кто я”».

Персонализируйте свой LinkedIn или другой веб-сайт, «чтобы продемонстрировать свои лучшие способности».

Нолан также советует добавить актуальную фотографию, чтобы показать, что вы реальный человек, и подписаться на компании, которые вас интересуют, в LinkedIn. «Взаимодействие с их контентом, общение с сотрудниками — это может создать видимость еще до того, как вы подадите заявку».

3. Сеть для рефералов

Связи сейчас важны, возможно, больше, чем когда-либо, заявляет нолан.

«Рекомендация всегда будет вашим лучшим способом попасть внутрь, — говорит она. — Если у вас есть друг, который работает в компании, если вы знаете менеджера по найму, если вы знаете кого-то, кто может дать вам какое-то теплое представление, это довольно верный способ получить хотя бы палец ноги в дверь, если не всю ногу».

Лучше всего заранее строить и развивать отношения до того, как вам что-то понадобится. Для этого оставайтесь активными на LinkedIn, посещайте отраслевые мероприятия и проверяйте группы выпускников. Кандидаты, которые связаны с организацией через ее людей, «как правило, попадают на собеседования немного быстрее», говорит Нолан.

4. Оттачивайте свои навыки прохождения собеседования

Начните практиковаться с другом или членом семьи. Запишите свое пробное собеседование и отметьте любые улучшения, которые вы могли бы сделать, задавая себе следующие вопросы:

Я звучал уверенно?

Я поторопился с ответами?

Я действительно ответил на заданные вопросы?

Сказал ли я то, что хотел сказать?

«Чем больше у вас уверенности, тем меньше вы нервничаете и тем лучше вы выступаете», — говорит Нолан.

По ее словам, собеседование также может продемонстрировать гибкие навыки, которые так ценят менеджеры по найму, включая адаптивность, коммуникабельность, решение проблем, эмоциональный интеллект и сильные навыки командной работы.

«Дело не только в том, что вы можете делать; дело в том, кто вы есть, — говорит Нолан. — Вам не обязательно быть лучшими друзьями со всеми, с кем вы работаете, но, безусловно, наличие теплых и профессиональных рабочих отношений будет ключом к хорошему выполнению работы».

В конечном счете, «я бы хотела иметь какую-то секретную формулу, которая поможет вам пробиться наверх, но у меня ее нет», отмечает рекрутер. Выполнение стандартных советов по поиску работы для всех подряд все равно может обернуться разочарованием.

«Рынок труда уже не тот, что был несколько лет назад, — говорит она. — Вам нужно подготовиться и адаптироваться соответствующим образом. Открытость новым возможностям иногда может привести к невероятным возможностям, и ваша следующая работа может вас удивить, если вы это позволите».

Профессиональная среда быстро меняется: актуальность одних навыков уходит, открывая дорогу новым направлениям в карьере. Не важно, меняете ли вы сферу деятельности. Даже привычные задачи подлежат модернизации и оптимизации. Появляются новые инструменты и программы для работы, обновляются научные данные. Адаптироваться к этим изменениям помогает нейропластичность. Об этом рассказала Анастасия Тахтарова — преподаватель Московского института психологии и коуч PCC ICF.