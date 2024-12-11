Аналитики сервиса «Купер» выяснили, когда россияне начинают заниматься подготовкой к праздникам и сколько они готовы потратить на подготовку новогоднего стола. В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

Аналитики выяснили, что более трети россиян (37%) начинают готовиться к Новому году за месяц до праздника. Еще 30% опрошенных — за две недели, а 19% — за неделю. 11% опрошенных сообщили, что им достаточно пары дней.

Для большинства (79%) на первом месте в предпраздничных планах стоит подготовка новогоднего стола. На втором месте по важности — покупка подарков, этим озадачены 76% россиян.

Для 67% в приоритете праздничное оформление дома. Закончить все рабочие задачи мечтают 35% опрошенных. Еще 26% хотят найти компанию для встречи Нового года, а 24% первым делом выбирают праздничный наряд.

Чтобы успеть все дела в срок, 35% россиян предпочитают частично делегировать подготовку к Новому году родственникам или друзьям. Для экономии времени каждый второй (50%) выбирает и покупает подарки на онлайн-сервисах.

Еще 40% респондентов используют их для приобретения продуктов и других товаров к празднику, а 15% — заказывают готовую еду к столу.

Исследование показало, что на новогоднее застолье 40% россиян готовы выделить от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а 20% россиян планируют потратить не более 5 тыс. руб. Еще 23% закладывают на праздничный стол от 10 тыс. до 15 тыс. руб., а 11% — до 20 тыс.руб.

При этом 61% россиян для удобства и экономии бюджета стараются использовать специальные новогодние предложения от сервисов доставки.

Также 45% респондентов отметили, что в этом году планируют расширить ассортимент новогодних блюд на столе, еще 11% хотят приготовить традиционные блюда по необычным рецептам. 5% россиян желают полностью изменить свое привычное праздничное меню.

Обязательными блюдами на новогоднем столе опрошенные назвали оливье (82%), сельдь под шубой (67%), бутерброды с икрой (57%), холодец (42%), запеченную курицу или индейку (41%), крабовый салат (36%), бутерброды со шпротами (32%).

Также россияне планируют обязательно приобрести к застолью мандарины. Более половины респондентов (58%) покупают сразу 1–3 кг, 19% — 4–5 кг, 15% — до 1 кг цитрусовых. Только 2% вообще не планируют покупать их к празднику.

Выяснилось также, что чаще всего люди забывают приобрести к праздничному застолью хлеб (26%), зеленый горошек или кукурузу (22%), а также соусы (майонез, кетчуп, сметану) — 22%.

В ранее проведенном исследовании выяснилось, что 49% россиян планируют выделить на подарки к Новому году 20–50 тыс. руб. А самым желанным подарком стали деньги.