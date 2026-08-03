Почти половина россиян хотя бы раз использовала искусственный интеллект при выборе товаров и услуг, а каждый двадцатый делает это регулярно. Среди пользователей ИИ 32% считают, что благодаря таким инструментам стали меньше тратить, тогда как о росте расходов сообщили 24%. К таким выводам пришла платформа AIMonitor.pro, опросившая 2 тыс. человек и поделившаяся результатами с «Инком».

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Искусственный интеллект постепенно становится еще одним инструментом для выбора товаров и услуг. Согласно опросу AIMonitor.pro, 45% из участников исследования хотя бы раз использовали ИИ при покупках. При этом регулярно — несколько раз в неделю — к нему обращаются лишь 5% респондентов. Еще 19% делают это редко, а 21% только пробовали один-два раза. Остальные 55% никогда не использовали ИИ для шопинга.

На выборке пользователей ИИ рассчитывались дальнейшие показатели исследования. Среди тех, кто хотя бы иногда обращается к нейросетям, 32% сообщили, что стали тратить меньше, а 24% — наоборот, больше. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о сравнении банковских выписок или чеков, а о субъективной оценке самих участников. Отделить влияние ИИ от общей экономической ситуации, изменения доходов или инфляции методология исследования не позволяет.

Похожая картина наблюдается и с незапланированными покупками. Почти половина пользователей (45%) не заметила изменений в своем поведении. Еще 21% заявили, что стали совершать спонтанные покупки реже, а 12% — чаще.

Чаще всего россияне используют ИИ там, где нужно быстро разобраться в большом количестве вариантов. Лидируют развлечения и досуг (27%), электроника и бытовая техника (25%), онлайн-сервисы и подписки (24%), путешествия и бронирование (23%). Реже пользователи обращаются к ИИ при выборе финансовых продуктов (15%), одежды (14%) или товаров для дома (8%).

При этом исследование фиксировало не конкретные сценарии использования, а сами инструменты. Наиболее распространены голосовые помощники (ими пользовались 28% участников, обращавшихся к ИИ), большие языковые модели вроде ChatGPT и YandexGPT (23%), чат-боты интернет-магазинов (17%) и рекомендательные системы маркетплейсов (32% среди пользователей ИИ). Разделить использование по задачам — например, поиск скидок, подбор аналогов или сравнение товаров — авторы исследования не пытались.

Возраст оказался одним из главных факторов. Среди людей 18–25 лет ИИ при покупках использовали 61% опрошенных. В группе 26–35 лет этот показатель составил 47%, а среди респондентов старше 35 лет — около 36–37%.

В AIMonitor.pro считают, что чат-ассистенты чаще помогают пользователям сузить выбор, чем подталкивают их к дополнительным покупкам.

«Потребитель тратит меньше времени на перебор вариантов, внимательнее оценивает релевантные предложения и чаще совершает осознанную покупку. Это означает сдвиг от импульсивного потребления к более целенаправленному поиску», — отметил сооснователь и технический директор платформы Кирилл Власов.

При этом авторы исследования отдельно оговаривают, что не анализировали влияние рекомендаций ИИ на выбор конкретных брендов. По их словам, подобные данные собираются в рамках другого продукта компании, который основан не на опросах пользователей, а на анализе ответов самих ИИ-моделей.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает не столько то, что ИИ уже влияет на расходы покупателей, сколько то, что он уверенно становится новым каналом выбора товаров и услуг. Пока регулярно используют такие инструменты лишь 5% россиян, но среди молодежи аудитория заметно больше.

Однако делать вывод, что ИИ автоматически снижает или увеличивает продажи, пока рано: исследование основано на субъективных оценках пользователей и не измеряет фактическое изменение их расходов.

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