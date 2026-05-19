Lamoda в ближайшее время запустит продукт «виртуальный гардероб» — об этом рассказал «Инку» директор департамента по данным и аналитике компании Дмитрий Криволапов на полях ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.

Unsplash

Новый инструмент станет третьим шагом в последовательном развитии ИИ-экосистемы маркетплейса. Сначала появилась виртуальная примерка — пользователь загружал свое фото и видел, как вещь сидит на нём, без заказа и походов в ПВЗ. Затем, в январе 2026 года, Lamoda запустила «Г (ии)д по стилю»: ИИ-стилист в формате чат-бота подбирает образы по текстовому запросу, а поиск по фото помогает найти похожие вещи в каталоге. Теперь механика выбора одежды выходит за пределы каталога маркетплейса.

Виртуальный гардероб позволит пользователю собрать в приложении все свои вещи — в том числе купленные на других площадках — и увидеть, как они сочетаются между собой на персональном цифровом аватаре. ИИ будет не просто показывать готовые образы, но и подсказывать, какой вещи не хватает для завершения лука:

«Вы купили джинсы на Lamoda, джемпер — где-то еще. Мы скажем: добавьте к этому образу сумочку, и будет отлично», — объяснил Криволапов.

Сегодня ИИ-инструментами Lamoda пользуются около 1 млн человек в месяц. Внедрение генеративного ИИ уже принесло измеримый результат: конверсия по всей воронке — от запроса до выкупа заказа — выросла на 15–20%.

Качество виртуальной примерки Криволапов назвал принципиальным: компания намеренно долго не выводила продукт в широкий доступ, добиваясь фотореалистичного результата.

«Мы хотели достичь того качества, когда у пользователя не будет отторжения. Не «мультяшная» картинка, как на первых этапах, а полноценная замена реального», — сказал он.

По его словам, сегодня отличить ИИ-примерку от реальной фотосессии практически невозможно.

Под капотом продуктов — дообученные модели из открытых источников, так как модный домен требует специфического контекста, который приходится «доращивать» самостоятельно. Помимо алгоритмов в модерации участвуют штатные стилисты и визажисты компании. Доля ошибочных рекомендаций не превышает 1%. В каталоге Lamoda сейчас более 1 млн товарных позиций (SKU) — генеративный ИИ автоматически размечает их тегами по цвету, фасону и стилю, и именно на этих тегах строится подбор образов.

За рубежом крупнейшие модные маркетплейсы идут схожим путем, но с разными акцентами. Zalando с 2022 года развивает виртуальную примерочную с 3D-аватаром на основе реальных замеров тела — в пилоте с Levi’s размерные возвраты сократились до 40%. Amazon в 2024 году представил генеративного ИИ-ассистента Rufus, способного подбирать образы по запросу пользователя. Сейчас он, правда, от него отказывается. ASOS и H&M также входят в число игроков, развивающих ИИ-стилистов и виртуальные примерки. Принципиальное отличие того, что анонсирует Lamoda, — агрегация вещей из любых источников, а не только с собственной платформы. Такой подход пока остается редкостью даже среди мировых лидеров.

Что это значит для бизнеса

Для брендов и продавцов, представленных на платформе, виртуальный гардероб может стать инструментом нативного продвижения. Когда ИИ анализирует гардероб пользователя и предлагает «добавить сумочку к образу», он фактически формирует персонализированный спрос на конкретный товар в нужный момент — без баннерной рекламы и холодных рекомендаций. При этом Lamoda уже показала, что ИИ-инструменты работают, ведь, если верить данным компании, конверсия от запроса до выкупа выросла на 15–20%, а значит, товары, попавшие в образ, с большей вероятностью не просто заказываются, но и остаются у покупателя.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.