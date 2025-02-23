Несмотря на приближение весны, зимний период по-прежнему требует внимательного подхода к иммунной системе. Простуда и грипп остаются актуальной проблемой, а нехватка солнечного света может негативно сказываться на психическом состоянии. Доктор Ума Наиду, диетолог-психиатр, профессиональный повар, которая прошла обучение в Гарварде, назвала шесть продуктов, которые помогут укрепить иммунитет и повысить уровень энергии.

Цитрусовые

Такие фрукты, как лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты, являются отличным источником антиоксидантного витамина С и содержат значительное количество клетчатки. Эта полезная комбинация способствует поддержанию здоровья кишечника, мозга и иммунной системы. Добавление лимона в ритуал послеобеденного зеленого чая, использование свежевыжатого сока и лимонной цедры в салатах придает им особый вкус. Клементины тоже отлично подходят для добавления в салаты благодаря своей сладости. Лимонная заправка, приготовленная на основе сока и цедры лимона, идеально дополняет жареные овощи, которые могут стать основным элементом ежедневного меню.

Листовая зелень

Играет важную роль в рационе. Зимой можно быстро и легко добавить шпинат в тосканское рагу из фасоли. Также для отличного дневного перекуса хорошо подходят хрустящие чипсы из молодого шпината и капусты. Эти листовые зеленые овощи богаты фолатом и витамином группы B, которые помогают регулировать нейротрансмиттеры в мозге и связаны с уменьшением риска возникновения симптомов депрессии. Также они служат отличным источником клетчатки для поддержания баланса микробиома и укрепления иммунной системы.

Чистые белки

Продукты, богатые белками, такие как лосось, органический тофу, говядина, яйца и курица, богаты витаминами группы B. Эта группа является крайне важной для нервной системы, поэтому следует включать продукты, богатые белками, в рацион в течение всего года. В холодные зимние месяцы достаточное количество витаминов группы B может помочь улучшить настроение и самочувствие. При отказе от продуктов животного происхождения стоит рассмотреть возможность добавления витамина B12 в виде добавок или использование питательных дрожжей в рационе, однако перед этим следует проконсультироваться с врачом.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, мисо, простой йогурт и кефир, богаты живыми культурами полезных бактерий.

Кимчи придает салатам пикантность и насыщенность. Также популярным становится приготовление сладкого картофеля с глазурью из мисо.

Специи

Имеют особое значение в холодные времена года. Куркума, черный перец, корица, имбирь, шафран и кайенский перец обладают высоким содержанием микроэлементов и антиоксидантов. Эти специи могут помочь снизить хроническое воспаление, которое связано с плохим настроением и ослабленной иммунной системой.

Чашка золотого молока, известного как латте с куркумой, приносит особое удовольствие. Специи с успехом добавляются в различные блюда и напитки, включая запеченные овощи, заправки для салатов, чай, смузи и даже более полезные десерты.

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